Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У четвер, 17 листопада, голова Львівської ОДА Олег Синютка, спільно із керівником справ Львівської облради Валентином Харловим, зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Йонетом Джаном Тезелем. Під час зустрічі сторони обговорили питання туристичного співробітництва між Львівщиною та Туреччиною, сприяння розвитку турецького та регіонального бізнесу, а також залучення інвестицій в економіку області.

Керівник області висловив подяку за позицію Турецької Республіки та підтримку України. "Для нас це надзвичайно важливо, тому що кримськотатарський народ очікує і вірить у те, що кримська земля буде визволена. Сьогодні у нього є надія на Україну, у першу чергу, і на Туреччину. І я хочу, щоб Ви пам’ятали, що ми зробимо все, аби кримськотатарський народ відчув себе у безпеці на своїй батьківщині", - зазначив Олег Синютка. - Україна була, є і буде надійним партнером для Туреччини, адже ми не просто сусіди, а наші народи з’єднує довга історія. Вона була інколи не простою, складною, але не було такого моменту, щоби наші народи не знаходили порозуміння".

Зі своєї сторони, Посол також наголосив, що Україна завжди може покладатись на підтримку Туреччини. У розмові присутні обговорили економічні питання, зокрема розвитку турецького бізнесу на території області та допомоги регіональним компаніям у виході на турецький ринок.

"Ми маємо багато компаній, які б хотіли бути на турецькому ринку. Тому вони дуже потребують допомоги у пошуку партнерів, - наголосив голова ОДА. - Також бачимо дуже хорошу динаміку розвитку агропромислового напрямку: сімейних ферм та кооперацій на Львівщині. І тут у нас є хороші можливості". Окрім цього, Олег Синютка акцентував увагу на напрямках бізнесу, які можуть найбільше зацікавити іноземного інвестора із Туреччини, зокрема фармацевтика, деревообробна та автомобільна промисловість.

У розмові Йонет Джан Тезель розповів, що наприкінці цього місяця у Києві відбудеться українсько-турецький бізнес-форум та запросив представників Львівської області. Він також додав, що у 2017-му році Туреччина має на меті приділити більше уваги економічній, соціальній та туристичній співпраці із Україною.

Сторони також висловили переконання у необхідності розширення співпраці у сфері туризму та культури.

"Я хочу запевнити, що турецькі компанії, які вирішили розпочати роботу на Львівщині, відчувають себе у повній безпеці, мають повний комфорт для ведення бізнесу і для них відкриті абсолютно усі можливості, - зазначив голова ОДА. - Тому важливо донести інформацію, що на Львівщині формується дуже позитивний кластер для інвестицій. І я думаю, що Туреччина у ньому має зайняти достойне місце".