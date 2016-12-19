Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У четвер, 15 грудня, в області відкрили перший в Україні хаб із регуляторної політики. Меморандум про його створення підписали у Львівській ОДА. Участь у цій знаковій події взяла голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

Регуляторний хаб – це спільна ініціатива Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" та Школи управління Українського католицького Університету за підтримки Львівської облдержадміністрації та Комітету підприємців Львівщини.

Як зазначив у вступному слові перший заступник голови ОДА Ростислав Замлинський, одним із пріоритетів облдержадміністрації є розвиток підприємництва, який неможливий без створення належного клімату. "Хочу подякувати всім, хто долучився до процесу створення Львівського регуляторного хабу. Я впевнений, що лише разом, об'єднавши наші зусилля, ми зробимо все для того, щоб Львівщина і, зрештою, вся Україна, стали місцем безпечного і прибуткового ведення бізнесу", - наголосив він. л2 - це нереально надійні сервери, звертайтесь з нами дуже хороша співпраця.

На думку експертів, у результаті створення регуляторного хабу представники громади отримають прозорішу, стійкішу до корупційних викликів, а також ефективнішу систему місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що завдання хабу полягає в аналізі проектів та вже існуючих місцевих регуляторних актів включно з розрахунками М-тесту, розробці на основі кращого існуючого досвіду регуляцій з питань, які є найбільш пріоритетними й болючими для підприємців та громад, щоб згодом поширити нові напрацювання на інші регіони країни.

Крім того, ініціатива має також посилити управлінський потенціал регіону, залучаючи молодих спеціалістів (студентів і випускників Українського католицького університету та інших ВНЗ Львівщини) до роботи в хабі. Зокрема, уже зараз його експерти розпочали роботу за такими напрямками: регулювання розміщення літніх майданчиків та паркування, проведення інвентаризації майна об’єднаних територіальних громад та розподіл коштів бюджету розвитку між селами - членами ОТГ.