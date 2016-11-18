Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





На території Сколівського району Львівської області турецька компанія "Атлас Глобал Енерджи" планує збудувати вітрову електростанцію потужністю 20 мегават. Загальна сума інвестицій становитиме близько 20 мільйонів євро.

Такі наміри сьогодні, 6 грудня, у меморандумі задекларували перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та засновник ТОВ "Атлас Глобал Енерджи" Еніс Факиоглу.

За словами представників цієї компанії, потужність майбутньої вітроелектростанції на першому етапі реалізації проекту дорівнюватиме 20-ти мегаватам. Проте у перспективі вони розглядають встановлення вітротурбін мінімум на 50 мегават. На разі триває оформлення проектно-кошторисної документації, а також інших необхідних документів, а вже у 2018-му році заплановано будівництво перших "вітряків".

Під час розмови з інвесторами Ростислав Замлинський запевнив, що зі свого боку обласна державна адміністрація максимально сприятиме реалізації проекту у максимально стислі терміни. "Ми максимально сприяємо інвестиційним проектам, а особливо, коли мова йде про альтернативну енергетику. Адже цей напрямок є одним із пріоритетних у Стратегії розвитку Львівщини", - зазначив він.

Сторони домовились також у найближчий період напрацювати дорожню карту із реалізації цього проекту альтернативної енергетики на Сколівщині.

Під час дискусії перший заступник голови ОДА також розповів бізнесменам про комфортні умови, які отримують інвестори для розвитку на Львівщині. Зокрема він акцентував увагу на хорошій інфраструктурі, зручному розмитненні товарів, злагодженій роботі державних структур та окремо звернув увагу на "Службі інвестора", яка функціонує при облдержадміністрації.

Довідка:

ТОВ "Атлас Глобал Енерджи" заснована з ініціативи консорціуму турецьких компаній Enisolar та Renerser для розвитку вітрової енергетики на території України.

На сьогодні турецький консорціум вже встановив 20 вітро та 12 сонячних електростанцій у Туреччині, номінальною потужністю 1000 МВт.