Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





У будь-якому суспільстві завжди існують проблеми, для вирішення яких, як правило необхідні ресурси, зазвичай – матеріальні. Здебільшого шляхом вирішення такої проблеми є пошук додаткових джерел фінансування. Одним із таких джерел є залучення міжнародної технічної допомоги (МТД визначається, як ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України) від різних донорських фондів. Проте, слід розуміти, щоб отримати грантові кошти потрібно добряче розуміти процес подачі проектних пропозицій на одержання грантів, знайти відповідні фінансові джерела та за допомогою професійно складеної заявки переконати донора в тому, що слід фінансувати саме вас, адже гранти – це в певній мірі змагання. Разом з тим, відомим є факт, що грантова допомога носить цільовий характер, тобто може використовуватись тільки для цілей, які визначено в програмі допомоги.

Станом на 2016 рік у Львівській області успішно реалізовується близько 30 проектів міжнародної технічної допомоги у різних сферах, зокрема: енергозбереження, децентралізація, охорона культурної спадщини, розвиток освіти і науки, медицини, сільського господарства, а також охорони довкілля.

До найуспішніших проектів можна віднести «Модернізацію медичного обладнання у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ», який реалізовується в рамках «Грантової допомоги по проектах людської безпеки програми «Кусаноне», за підтримки Уряду Японії та за ініціативи Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Проект успішно реалізується з 1 жовтня 2015 року і на сьогодні лікарня «ОХМАТДИТ» отримала нове медичне обладнання.

Слід згадати ще один проект - Створення у м. Глиняни багатофункціонального навчально-виробничого комплексу трансформенного типу «Мозаїка» за підтримки Європейського Союзу. Заявниками проекту виступили Глинянська міська рада та Благодійна організація «Фонд розвитку Глинян». Незважаючи на те, що терміни реалізації проекту з 1 липня 2015 по 1 липня 2017 року, на сьогодні проведена значна частина ремонтно-будівельних робіт, а з жовтня стартує наступний етап - відродження традиційних ремесел та розробка програм раннього розвитку дітей та надання спеціалізованих послуг для соціально-вразливих верств населення.

При цьому, за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в 9 районах Львівської області реалізовується проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», що включає ряд мікропроектів з впровадження енергозберігаючих заходів у школах і дитсадках та покращення умов надання медичних послуг.

Львівська область одна з перших затвердила Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету. Подання запитів на отримання співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги у Львівській області у 2016 році передбачене рішенням обласної ради від 18 березня 2014 року за №1012 "Про затвердження Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету". В обласному бюджеті у 2016 році передбачено 6,87 млн. грн на співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги. Метою цього є сприяння регіональному і місцевому розвитку та транскордонному співробітництву Львівської області шляхом надання коштів з обласного бюджету на співфінансування проектів/програм міжнародної технічної допомоги, що реалізуються на території Львівської області.

Станом на сьогодні активно ведеться підготовка до реалізації проектів МТД за підтримки Європейського Союзу; Міжнародного Вишеградського Фонду; Фонду Східна Європа; Міжнародного фонду Відродження; Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. У 2016 бюджетному році асигнування на реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги надали Уряди Канади, Японії, Швеції, Польщі, Німеччини та США.

Впродовж 2015 року більшість проектів реалізовувалася за підтримки Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Основним пріоритетом у 2016 році є налагодження тісної співпраці з Фондом Монсанто; Національним фондом підтримки демократії NED; Британською радою; Горизонт 2020; програмою технічної допомоги GIZ/DGRV; та іншими.

На майбутнє, якщо ваш проект не отримав фінансування – не втрачайте надії. Якщо це можливо, то зв'яжіться з донором і довідайтесь, які були допущені помилки при написанні проекту. Врахуйте їх наступного разу. Склавши першу заявку, ви наберетеся досвіду в написанні найбільш складних частин проекту, і завжди зможете використовувати вже готові вдалі формулювання й аргументи для нових заявок.

Департамент міжнародної технічної допомоги

та міжнародного співробітництва Львівської ОДА

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