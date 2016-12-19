Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У вівторок, 20 грудня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка разом з Головою правління ПАТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком у Дрогобичі передали 20 комп'ютерів учням чотирьох шкіл міста. Першими подарунки отримали учні школи №2.

Гості побажали учням успіхів та наголосили, що у майбутньому саме вони мають долучитися до розбудови нашої країни, адже вони надзвичайно талановиті.

Загалом сьогодні загальноосвітні навчальні заклади Львівщини отримали 1 435 комп’ютерів.

До слова, Міністерство освіти і науки передасть українським школам понад 23 тисячі комп’ютерів. Їх розподіл в Україні здійснюється пропорційно до кількості учнів у кожному з регіонів, а в областях – згідно з потребами загальноосвітніх навчальних закладів.

Всі надані комп’ютери, за домовленістю МОН з компанією Microsoft, забезпечені ліцензійними програмами та сервісним обслуговуванням.