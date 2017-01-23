Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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В Красненську ЗОШ №1 передади нову комп’ютерну і копіювальну техніку

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Науково-технічний прогрес, впровадження нових сучасних технологій не залишає осторонь нікого. Комп’ютер, планшет, смартфон, інші висотехнологічні пристрої активно використовують як діти, так і дорослі: в навчанні, роботі, у всіх сферах своєї життєдіяльності. 
Тому для органів влади району одним з пріоритетних напрямків в галузі освіти є глобальна комп’ютеризація навчальних закладів, заміна старого обладнання новим, аби наші учні йшли в ногу з часом, мали усі можливості на високому рівні здобувати нові знання, підвищувати свою комп’ютерну грамотність.

Сьогодні, 25 січня, у загальноосвітню школу №1 селища Красне завітала делегація посадовців у складі: голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови районної ради Богдана Глови, начальника фінансового управління РДА Михайла Постолюка, начальника відділу освіти РДА Богдана Глуховецького, аби передати для навчання учням і їх наставникам нову комп’ютерну і копіювальну техніку вартістю майже 200 тис.грн. Її закупили в останні дні 2016 року, завдяки оперативній та злагодженій роботі органів влади та депутатського корпусу райради. 
Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка має статус опорної та на сьогодні є найбільшим за кількістю учнів навчальним закладом району (549 учнів) отримала в подарунок: 11 ноутбуків фірми Hewlett Packard, 3 багатофункціональні монохромні пристрої Konica minolta, 1 інтерактивну дошку Turning technologies dualboard та 1 проектор Epson.

«Вкладаючи у дітей – ми дбаємо про майбутнє Української держави», - сказав Петро Мороз у розмові з директором школи Іриною Чиж та педагогами.
Надалі посадовці відвідали навчальні класи, поспілкувалися з дітьми, вивчили проблемні питання навчального закладу.


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