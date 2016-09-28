Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, керівники РДА та райради Петро Мороз і Богдан Глова, Буський міський голова Ростислав Сліпець в четвер, 6 жовтня, ознайомилися з виробничими потужностями ТОВ «Галіція Грінері», перспективами розвитку підприємства, взяли участь у встановленні скла в один з елементів монтажної конструкції другої черги будівництва тепличного комплексу.

"Те, що ми сьогодні маємо велику кількість інвесторів, які обирають Львівщину для своїх інвестицій, для нас є дуже важливим", - зазначила Ірина Гримак.

До нового тепличного комплексу вже проклали газопровід, тривають роботи з влаштування електричної мережі та монтування каркасу. Будівництво цієї теплиці площею у 4800 м2 планують завершити вже у листопаді.

За словами виконавчого директора компанії, бущанина Сергія Ленчука, розширення асортименту дасть можливість збільшити обсяги продажів, кількість клієнтів та робочих місць, надходження податків до місцевого бюджету. Окрім того, вже планується будівництво ще однієї, третьої теплиці. В ній вирощуватимуть овочі, зокрема помідори та огірки.

Довідково:ТзОВ "Галіція Грінері" – молоде підприємство з 100% іноземними інвестиціями. Середня заробітна плата становить – 4400 грн. Колектив молодий і середній вік персоналу становить 30 років.

В 2015 році завершено будівництво площею 8000 м2. Площа теплиці 4000 кв м, вирощується листовий салат різних видів за технологією сухої гідропоніки. Протягом року на даній площі вирощують до 1 000 000 головок салату. ТзОВ "Галіція Грінері" єдине підприємство в Україні, яке вирощує салат за такою технологію.

Кількість клієнтів компанії збільшується, сьогодні це 60 постійних клієнтів, серед яких – торгівельні мережі і клієнти сегменту HoReCa (готелі, ресторани, кафе).

Варто зазначити, що за останній рік підприємство "Галіція Грінері" перерахувало до місцевого бюджету 775 000 грн податків і зборів.