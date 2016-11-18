Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Правоохоронні органи

Буська міська рада приховує свої рішення

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

З 23 лютого 2016 року наступила нова ера місцевого самоврядування в Україні. У дію вступив Закон про забезпечення поіменних голосувань в органах місцевого самоврядування. Це означає, що Закон набув чинності, а місцеві ради повинні працювати «по-новому». Однак таке не скажеш про Буську міську рада, яка намагається приховати свої рішення.

   Згідно Закону практично всі голосування депутатів місцевих рад мають бути поіменні. Раніше депутатам були доступні три режими голосування: відкрите, поіменне або таємне голосування. Як це виглядало? Депутати голосували наприклад за виділення земельної ділянки, а громадяни не можуть дізнатись хто конкретно і як голосував. Тепер голосування може проводитися тільки у двох режимах: відкрите поіменне голосування із зазначенням позиції кожного депутата або таємне голосування (проте виключно в окремих випадках, наприклад вибори секретаря ради або висловлення недовіри міському голові).
   Вчора, 14 грудня відбулась IX сесія Буської міської ради 7-го скликання, на якій розглядалось понад 20 питань. Згідно основних норм Закону, які набули чинності, а саме ч.5 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради у день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
  На офіційному сайті Буської міської ради за адресою http://www.busk-mistorada.gov.ua/ станом на 00.00 години 15 грудня (на фото) відсутні жодні відомості про результати поіменного голосування, що вважається порушенням чинного законодавства!
//Буський медіа портал// 


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