Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Близько 12 години патрульні отримали виклик, що у Буському районі біля населеного пункту Вербляни люди просять допомоги.
«Інспектори взводу по обслуговуванню доріг державного значення одразу приїхали па місце події. В автобусі перебували 20 осіб з них 5-ро дітей. Усі дуже змерзли. Допоки їхав автобус забрати пасажирів, на узбіччі розпалили багаття, аби усі могли зігрітися, а рятівники з Буського загону ДСНС привезли гарячий чай. Шкільний автобус, відвіз усіх до кафе, господар якого погодився прийняти людей до себе допоки відремонтують їхній транспорт. Автобус прямував з Німеччини до Києва», – йдеться у повідомленні поліції.