Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Правоохоронні органи Правоохоронні органи На Бущині патрульні врятували пасажирів автобуса від морозу, що прямував з Німеччини Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Близько 12 години патрульні отримали виклик, що у Буському районі біля населеного пункту Вербляни люди просять допомоги. «Інспектори взводу по обслуговуванню доріг державного значення одразу приїхали па місце події. В автобусі перебували 20 осіб з них 5-ро дітей. Усі дуже змерзли. Допоки їхав автобус забрати пасажирів, на узбіччі розпалили багаття, аби усі могли зігрітися, а рятівники з Буського загону ДСНС привезли гарячий чай. Шкільний автобус, відвіз усіх до кафе, господар якого погодився прийняти людей до себе допоки відремонтують їхній транспорт. Автобус прямував з Німеччини до Києва», – йдеться у повідомленні поліції.

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