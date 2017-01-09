Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Правоохоронні органи
Правоохоронні органи
На Бущині патрульні врятували пасажирів автобуса від морозу, що прямував з Німеччини

На Бущині патрульні врятували пасажирів автобуса від морозу, що прямував з Німеччини

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Близько 12 години патрульні отримали виклик, що у Буському районі біля населеного пункту Вербляни люди просять допомоги.

«Інспектори взводу по обслуговуванню доріг державного значення одразу приїхали па місце події. В автобусі перебували 20 осіб з них 5-ро дітей. Усі дуже змерзли. Допоки їхав автобус забрати пасажирів, на узбіччі розпалили багаття, аби усі могли зігрітися, а рятівники з Буського загону ДСНС привезли гарячий чай. Шкільний автобус, відвіз усіх до кафе, господар якого погодився прийняти людей до себе допоки відремонтують їхній транспорт. Автобус прямував з Німеччини до Києва», – йдеться у повідомленні поліції.


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