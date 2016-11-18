Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На останній сесії Буської районної ради т.в.о. начальника Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області, підполковник поліції Мар’ян Діжак доповідаючи про роботу Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Буського району, розкрив інформацію про заробітну плату правоохоронців Буського району.
На Львівщині дороги латають...болотом
Мешканка Красного зафіксувала, як на вулиці Симоненка втілили новий метод ямкового ремонту доріг: ями засипали болотом із додаванням щебеню.


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Новини Буська » Правоохоронні органи
Правоохоронні органи

На Львівщині дороги латають...болотом

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Мешканка Красного Буського району зафіксувала, як на вулиці Симоненка втілили новий метод ямкового ремонту доріг: ями засипали болотом із додаванням щебеню.

  У коментарі журналісту «Буського порталу» селищний голова Красного Микола Чучман підтвердив інформацію про ями записані болотом.

«До мене ще вранці у суботу телефонували мешканці і казали, що ями на вулиці  Симоненка засипані болотом., - розповідає селищний голова Красного Микола Чучман. - Дорога, що пролягає по вулиці Симоненка – не є підпорядкована нам, вона дорога загального користування. Лише обласний автодор має можливість проводити на ній ремонт, чи були це вони – мені невідомо».
   За коментарем ми звернулись до відділу Бродівської ДЕД (колишній Буський райавтодор), та начальник відомства на наші мобільні дзвінки не відповів.
  Нагадаємо, що на початку листопада шляховики відомства Бродівського ДЕД (наш Буський райавтодор), проводили ямковий ремонт дороги Красне-Утішків у дощ. Проте метод виявився справді – неефективний, уже через годину після такого ремонту знову з'явилися ямки: повсюди болото і калужі. 
Фото із соцмережі Facebook

 


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