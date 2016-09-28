Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Анатолій Ткаченко звільнився із посади головного лікаря Олеської районної лікарні за власним бажанням, після того, як волонтери та правозахисники забили на сполох: у хоспісному відділенні Олеської районної лікарні в селі Йосипівка пацієнти проживають у жахливих умовах.

Про колишній маєток панів Уруських, зведеному ще понад 200 років тому, в якому доживають важкохворі люди, які залишились на старості самотніми, стало відомо завдяки волонтерам та журналістам.

Громадськість Буського району була просто шокована фотографіями нелюдських умов перебування пацієнтів: шквал обурливих коментарів у соцмережах дав сплеск для обговорення. Обласні та центральні ЗМІ просто зробили «паломництво» до нашого району.

Звільнення головного лікаря Олеської лікарні Анатолія Ткаченка було однією з вимог громадськості з огляду на безлад у цьому медичному закладі. Через це Ткаченко вирішив написати заяву на звільнення, таким чином, очевидно, вирішив уникнути покарання.

«Чому Ви за скільки років не були у дзвони про проблеми, які існують у хоспісному відділенні? Якби волонтери не підняли цю тему, Ви б й далі мовчали! Не було бажання?», — різко розкритикував кілька тижнів тому головного лікарня Олеської районної лікарні Анатолія Ткаченка голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз.

«Чому після резонансу на всю країну головний лікар вирішив "умити руки"? Напевно через те, що хоче залишитись безкарним!», - припускає волонтер Яна.

Роман МАТВІЮК