Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Мешканці Кізлова Буського району скаржаться на дії агрофірми «Захід-Агро МХП ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яка з гелікоптера скропила невідомою речовиною соняшникове поле. Селяни стверджують: від цього хворіють городина, садові дерева і люди. Кізлівчани вимагають в агрофірми дотримання екологічних норм.

«У понеділок, 12 вересня, агрофірма скропила соняшник гелікоптером, порушуючи при цьому більшість пунктів передбачених Державними санітарними правилами та нормами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.002-98 від 03.08. 1998», - скаржиться журналістку Буського порталу місцева мешканка Галина.

На пасовищах поблизу соняшникового поля під час скроплення була якраз худоба на пасовищі. Чому представники агрофірми не звернули на це уваги. Мало того, після цього люди в селі почали скаржаться на головні болі, запаморочення, пронос.

У неділю мешканці Кізлова зібралися на схід села і запросили працівників агрофірми. Однак представники фірми на чолі з генеральним директором не визнали нанесеної шкоди людям.

Журналісти Буського порталу зателефонували у департамент зв’язків із громадськістю та соціальної відповідальності агрофірми «Захід-Агро МХП ПАТ «Миронівський хлібопродукт». На наше прохання прокоментувати випадок у Кізлові, відмовились, посилаючись на те, що відсутнє на місці керівництво. Тому ми надіслали у центральний офіс агрофірми офіційний запит, чекаємо відповіді.

Роман МАТВІЮК

/Буський медіа портал/