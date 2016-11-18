Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині правоохоронці отримали нову зарплату - 10 тисяч гривень
На останній сесії Буської районної ради т.в.о. начальника Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області, підполковник поліції Мар’ян Діжак доповідаючи про роботу Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Буського району, розкрив інформацію про заробітну плату правоохоронців Буського району.
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Правоохоронні органи

На Львівщині правоохоронці отримали нову зарплату - 10 тисяч гривень

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

На останній сесії Буської районної ради т.в.о. начальника Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області, підполковник поліції Мар’ян Діжак доповідаючи про роботу Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Буського району, розкрив інформацію про заробітну плату правоохоронців Буського району.

   «Ми цього місяця отримали довгоочікуване підвищення заробітної плати. Моя зарплата становить 10 тисяч 200 гривень, - зізнався підполковник поліції Мар’ян Діжак. – В слідчого, оперативного співробітника та керівника групи швидкого реагування не залежно від стажу, чи звання – 10 тисяч 100 гривень».
 Також за словами тимчасового виконуючого обов'язки головного правоохоронця району, процес переатестації пройшли 4 співробітника відділу буської поліції, які отримали оцінку «4», що означає не допустимість служби в органах внутрішніх справ. Ще 6 осіб – понижені на посадах. Загалом у штаті відділу поліції в Буську нараховується 58 працівників, в роботі  – 24.
   Негативну оцінку підрозділу поліції дав голова Буської РДА Петро Мороз, який заявив, що правоохоронні органи району не ефективно виконують свою роботу. На що правоохоронець Мар’ян Діжак відповів, що все через брак колективу, який треба укомплектовувати. 
  Більш детальніше про стан роботи Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області по розкриттю злочинів у Буському районі з 1 січня по 11 листопада 2016 року – читайте у наступних наших публікацій.
 /Буський медіа портал


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