Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Правоохоронні органи Правоохоронні органи Голову Львівської ОДА просять притягнути винних до відповідальності із ситуацією у Кізлові Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01



Депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський написав голові ОДА Олегу Синютці депутатське звернення, з приводу ситуації у Кізлові, де напередодні представники орендованого поля застосували авіацію для скроплення сільськогосподарських культур. Подаємо текст звернення:

Депутатське звернення

Шановний Олеже Михайловичу!

Висловлюю Вам щиру повагу. До мене як голови депутатської фракції партії «Українське об’єднання – УКРОП» у Львівській обласній раді звертаються мешканці села Кізлів Буського району з проханням врегулювання органами влади питання про заборону застосування авіації до скроплення сільськогосподарських культур.

За спостереженнями мешканців с.Кізлів, 12 вересня цього року компанія «Захід-Агро МХП ПАТ Миронівський хлібопродукт», яка орендує землю на території Кізлівської сільської ради, кропила соняшник гелікоптером, порушуючи при цьому Державні санітарні правила та нормами «Транпортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.002-98 від 03.08.1998.

Внаслідок цих дій на території села та прилеглих площах всі рослини почали сохнути. В Кізлові росте багато ясенів, горіхів і ці дерелва почали чорніти, особливо молоді дерева. Одразу після цієї події в кізлівчан почастішали скарги на головні болі, на пронос і катаральні явища.

18 вересня на сході села в Народному домі представники компанії (її генеральний директор) не визнав шкоди нанесеної людям. Зважаючи на таку зухвалість керівництва агрокомпанії громада вимагає від влади заборонити застосування авіації до скроплення сільськогосподарських культур.

Звертаюсь до Вас, шановний Олеже Михайловичу, взяти під особистий контроль з’ясування причин даної події, притягнення відповідальних посадовців до відповідальності та унеможливлення повторення в майбутньому.

Прошу повідомити про результат розгляду даного питання і прийняті згідно нього рішення. З повагою, П.Жукровський

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