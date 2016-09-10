Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





Вже третій місяць на відстані чотирьох кілометрів від Буська машини завозять тверді побутові відходи зі Львова, бо тут розташоване Верблянське сміттєзвалище. ЗМІ району не раз висвітлювали тему львівського сміття, та чомусь про багато чого замовчують. Журналісти Буського порталу завітали на Верблянське сміттєзвалище, де мали змогу переконатись: реалії діяльності Верблянського сміттєзвалище зовсім інші...

Сміття прийматимуть до 1 вересня

Шлейф з львівським сміттям тягнеться з третього червня 2016 року. Саме цього дня виконавчий комітет Буської міської ради ухвалює рішення простягнути руку допомоги Львову, прийнявши частину львівського сміття на свою територію. Звичайно, це справа добра – допомогти, тим паче, як стверджували посадовці, це – лише на два тижні та й скарбниця міста поповнюється, бо Львівська міська рада платить за сміття. Однак, не так сталось як гадалось. Вже після двох тижнів виконавчий комітет продовжив своє рішення. Тепер сміття, запевняють, прийматимуть до 1 вересня.

Закон не для всіх...

У четвер, 18 червня журналіст Буського порталу відвідав разом з депутатом Буської районної ради Василем Кашубою територію Верблянського сміттєзвалища.

...Під'їжджаємо до в'їзду на територію Верблянського сміттєзвалища, тут вказівників немає. Важко повірити, що то є об'єкт екологічно стратегічний на який міська рада витрачає з міського бюджету чималі кошти.

На під’їзді до пропускного пункту на сміттєзвалище біля шлагбауму, який на ніч закривається на замок, помічаємо відсутність інформаційного щита з такою інформацією, яку вимагає Закон, а саме:

- назва полігона побутових відходів;

- рік ведення полігона в експлуатацію; - найменування суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію полігона побутових відходів;

- режим роботи полігона;

- види відходів, що приймаються на полігон;

- тарифи на надання послуг із захоронення побутових відходів;

- найменування структури, що забезпечує охорону полігона побутових відходів, - усе це вимагає Закон України «Про відходи», та усім начхати.

Ми приїхали близько 11 години дня, поблизу шлагбауму помітили несанкціонований об’їзд, яким, очевидно, користуються спритні ділки після завершення робочого дня працівників сміттєзвалища. У доказ слів: помічаємо угорі свіжі (!) поламані гілки дерев та пошкодження стовбура дерева.

Міський голова Буська Ростислав Сліпець спробував нас запевнити, що це лише легкові машини там проїжджають, однак за описаними характерними ознаками, це свідчить про зовсім інше: очевидно у ночі теж возять сміття на сміттєзвалище і про це чудово знають самі посадовці, які, напевно, беруть за це чималі кошти у свої кишені.

Про несанкціонований об’їзд шлагбауму Ростислав Сліпець пояснив такою версією, що мовляв, комунальний працівник нашого міста, перебуваючи у відпустці, забувши ключі удома, був змушений об’їхати шлагбаум на сміттєзвалище, не дочекавшись відкриття. Через те, ймовірно, машина й поламала гілки дерев та пошкодила стовбур дерева. Від цієї версії відразу виникає чимало цікавих питань, які кожен читач може задати самостійно.

На території сміттєзвалища у ніс вдаряє стійкий запах гноїння та ще незрозуміло чого. Сміття на полігоні не повсюди розгорнуте. У нашій країні порядок утримання таких полігонів регулюється Законом України «Про відходи», наказом Міністерства з питань житло–комунального господарства України «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів». Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інших.

Два журнала обліку, а третій – удома

На прохання депутата райради і журналіста показати журнал обліку, тутешня працівниця сміттєзвалища спочатку нам пред'явила зошит, який є навіть не прошитий згідно вимог. Після того, як ми виявили, що зошит оформлений з порушенням, нам відразу вручили другий, який вже носить назву: «Журнал щоденного обліку ТПВ. Реєстрація транспортних засобів перевозки сміття». Облік у ньому ведеться лише з липня 2016 року. Цей журнал вже прошитий, однак інформація у ньому, обліком ніяк не назвеш: ні тобі часу, ні номеру машину, ні підпису водія. Працівниця сміттєзвалище пояснила, що один зошит, мовляв, чорновий варіант, а інший – робочий. Для чого було вручати спочатку чорновий журнал?, - працівниця так і не відповіла.

Ми попросили показати журнал за червень, на що працівниця відповіла, що він знаходиться у неї вдома (!). Як випливає з інформації, яку ми не можемо назвати офіційною, бо не маємо підстав довіряти тому звіту «на папері», – за липень нібито було прийнято 92 машини, а станом на 17 серпня – 42.

Раніше у коментарях Буському порталу міський голова повідомляв, що на територію Верблянського сміттєзвалища завозять у межах 5 машин зі сміттям в добу. У журналі, який ведуть працівники сміттєзвалище, ми побачили цифри в межах 3-5 машин на добу, однак чомусь зовсім відсутня інформація, про час коли привезли сміття, номер машини та відсутній сам підпис водія. Фактично ведеться не чіткий облік.

У телефонній розмові з журналістом Буського порталу Ростислав Степанович Сліпець підтвердив що раніше про проблему з веденням журналу, який не відповідає нормам, підтвердила спеціальна перевірка, яка здійснила ряд зауважень, тому з липня було зроблено новий журнал реєстрації. На запитання журналіста: «Чому у журналі і надалі відсутня інформація про час та підпис водія?», господар міста відповів лаконічно: «Водій сів та й поїхав: працівниця сміттєзвалище не буде за ним бігти по трасі». Щодо фіксування номеру машини у журналі, мер запевнив нас, що візьме це до уваги. Будемо на це сподіватись і проконтролюємо.

Об'єм привезеного сміття не контролюється...

Також варто відзначити, що на сміттєзвалищі не має згідно вимог Закону і встановлених автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що надходять на полігон побутових відходів. Відтак досі достеменно не відомо, скільки насправді на день, а то й за ніч (?) приймає львівського сміття Верблянське сміттєзвалище і чому досі не закритий несанкціонований об'їзд? Очевидно, для когось це вигода, а для когось – байдужість. У цій ситуації мали б зреагувати мешканці Буська, Верблян та навколишніх сіл, бо вони у першу чергу отруюються. Але вони мовчать, бо міська рада нібито пообіцяла їм усе тримати на контролі. Мешканці міста та сіл повіривши посадовцям продають своє та дітей здоров'я, а хтось, на цьому добре заробляє. Ось такі реалії.

Роман МАТВІЮК, фото автора

/Буський медіа портал/