Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини Буська » Правоохоронні органи
Правоохоронні органи

У Буському районі – знову отруєння грибами!

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

В поточному році у Буському районі вже зареєстровано 3 випадки харчових отруєнь, що викликані їстівними та неїстівними грибами.   З  трьох потерпілих,  2 людей померло внаслідок отруєння, з них 1 дитина. На сьогоднішній день 1 дитина знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні КЗ ЛОР "ЗУСДМЦ" м.Львів з діагнозом: отруєння грибами.              

  З метою профілактики та  запобігання отруєнь дикорослими грибами нагадуємо,  що необхідно знати при збиранні  і вживанні  грибів:
- Надавайте перевагу штучно вирощеним грибам: печерицям, гливам;
- Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах;
- При  збиранні грибів необхідно  ніколи не класти в кошик грибів, яких не знаєте; 
- Остерігайтеся пластинчатих грибів;
- Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки;
 - Не  збирайте гриби,  навіть  свідомо їстівні, у міських парках, скверах, дворах, на місцях звалищ, полігонів,а також уздовж автомобільних доріг і залізничних колій. Після збирання грибів необхідно ретельно вимити руки;
- Під час посухи грибів краще взагалі не збирати. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсичні речовини;
- Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або проводити їх заготовку;
- Не вживайте  грибів у сирому вигляді та не давайте їх пробувати дітям;
- Відібрані для приготування гриби спочатку промийте та відваріть не менше трьох разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин;
 - Готові страви з грибів зберігайте  в емальованому посуді у холодильнику не більше доби;
- Будь-яку заготівлю грибів на зберігання робіть тільки у відкритому посуді під марлею або папером;
- Не давайте грибних страв малолітнім дітям. Пам’ятайте, що це не дитяча їжа. Не рекомендується  вживати гриби вагітним та жінкам, що годують груддю;
- Не довіряйте «домашнім» методам визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок – це не достовірні ознаки. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є як у їстівних, так і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.
  Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) негайно викликайте «швидку допомогу». До приїзду медиків промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Навіть якщо відчуваєте полегшення, обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Не викидайте залишки грибів та страв з них. Це допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.
 Не займайтеся самолікуванням. Адже чим більше токсину потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.
  Пам’ятайте, що пильне ставлення до свого здоров’я та здоров’я Ваших близьких  запорука запобігання отруєння грибами!
Буське РЛВ Бродівського МРВ ЛД ДУ "ЛОЛЦМОЗУ"  


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