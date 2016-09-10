Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





В поточному році у Буському районі вже зареєстровано 3 випадки харчових отруєнь, що викликані їстівними та неїстівними грибами. З трьох потерпілих, 2 людей померло внаслідок отруєння, з них 1 дитина. На сьогоднішній день 1 дитина знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні КЗ ЛОР "ЗУСДМЦ" м.Львів з діагнозом: отруєння грибами.

З метою профілактики та запобігання отруєнь дикорослими грибами нагадуємо, що необхідно знати при збиранні і вживанні грибів:

- Надавайте перевагу штучно вирощеним грибам: печерицям, гливам;

- Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах;

- При збиранні грибів необхідно ніколи не класти в кошик грибів, яких не знаєте;

- Остерігайтеся пластинчатих грибів;

- Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки;

- Не збирайте гриби, навіть свідомо їстівні, у міських парках, скверах, дворах, на місцях звалищ, полігонів,а також уздовж автомобільних доріг і залізничних колій. Після збирання грибів необхідно ретельно вимити руки;

- Під час посухи грибів краще взагалі не збирати. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсичні речовини;

- Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або проводити їх заготовку;

- Не вживайте грибів у сирому вигляді та не давайте їх пробувати дітям;

- Відібрані для приготування гриби спочатку промийте та відваріть не менше трьох разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин;

- Готові страви з грибів зберігайте в емальованому посуді у холодильнику не більше доби;

- Будь-яку заготівлю грибів на зберігання робіть тільки у відкритому посуді під марлею або папером;

- Не давайте грибних страв малолітнім дітям. Пам’ятайте, що це не дитяча їжа. Не рекомендується вживати гриби вагітним та жінкам, що годують груддю;

- Не довіряйте «домашнім» методам визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок – це не достовірні ознаки. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є як у їстівних, так і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.

Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) негайно викликайте «швидку допомогу». До приїзду медиків промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Навіть якщо відчуваєте полегшення, обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Не викидайте залишки грибів та страв з них. Це допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

Не займайтеся самолікуванням. Адже чим більше токсину потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.

Пам’ятайте, що пильне ставлення до свого здоров’я та здоров’я Ваших близьких запорука запобігання отруєння грибами!

Буське РЛВ Бродівського МРВ ЛД ДУ "ЛОЛЦМОЗУ"