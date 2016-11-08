Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Сьогодні населенні пункти Буського району нагадують постапокаліптичний кінофільм, на вулицях сіл, міста ніде ступити ногами, машини та тротуари ховаються у снігах. Бущина опинилася в епіцентрі снігової бурі, дороги та тротуари засипало снігом, поламані гілки на деревах та перестає ходити громадський транспорт. У районі випала місячна норма снігу.

У Красному зранку люди були вимушені добиратися на роботу пішки до залізничного вокзалу, оскільки через неочищені дороги транспорту важко доїжджати до місця призначення. У комунальній службі селища пояснили, що вся техніка необхідна у них знаходиться на ремонті, лише після звернень мешканців зі скаргами, після обіду знайшовся трактор, який почав розчищати вулиці селища. Тут варто дорікнути, бездіяльністю працівників комунального підприємства, які знову знехтували своїми обов'язками.

У Буську не краща ситуація: дороги не розчищені і не посипані. Снігу випало так багато, що комунальники міста не встигають його всюди прогорнути, далеко не всі доріжки розчищені й в тому числі, тротуари, тому бущани ходять дорогами. Та й людей у місті сьогодні багато не зустрінеш. Автомобілі, які стоять у дворах накрило снігом товщиною майже у такий же автомобіль.

Синоптики ж прогнозують чотириденний сніговий апокаліпсис по всій території України впродовж 14-17 листопада. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Правоохоронці просять водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом. Та нагадують, що в умовах низьких температур водіям необхідно звертати особливу увагу на підготовку до поїздки на далекі відстані: обов’язково використовувати гуму із зимовим протектором, перевіряти технічний стан своїх автомобілів, заряд акумулятора, тиск в шинах і електрику, наявність засобів для буксировки, по можливості антипробуксовочних ланцюгів. Також, наголошується у повідомленні, водіям необхідно обов'язково мати з собою теплі речі та інші засоби, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації.

Роман МАТВІЮК, фото автора