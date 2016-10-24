Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Катерина Фондуроко, яка є актрисою театру опери та балету у Дніпрі вдарила під час антракту АТОвця молотком, після чого написала гнівний пост на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Про сам інцидент вже писали ЗМІ, однак журналісти встигли проаналізувати сторінку соціальної мережі актриси і встановили, що так звана актриса полюбляє російського президента і прем’єр-міністра Володимира Путіна та Дмитра Медведєва. Жінка перебуває у відповільних спільнотах у соцмережі, такі як от: «Володимир Путні», «Россия – ето Вселенная», «За Россию», «Музей Новоросіїї», «Дмитрий Медведєв».

