Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Правоохоронні органи
Правоохоронні органи

У Луцьку журналістам перешкоджали пройти у приміщення облради

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

У Луцьку журналісти ківерцівської газети «Вільним шляхом» розпочали під стінами приміщення Волиньради безстрокову акцію протесту. На протест люди вийшли через проблеми, які виникли під час роздержавлення газети. На підтримку їм приїхали журналісти з інших регіонів України. Однак їм перешкоджали пройти до приймальні голови Волинської облради. Так, зокрема, про це заявила журналістка Галина Єреміца з Чернівців. Це підтвердив заступник голови Незалежної медіа-профспілки України, юрист Олександр Тарасовов. За їх словами, їм перешкоджало громадське формування «Варта порядку» пройти в приміщення до приймальні голови обради. 

Журналістка Галина Єреміца відзначає, що цілу годину вона з колегами намагалися дізнатись, на яких підставах ці хлопці тут перебувають, але їм ніхто так і не зміг це пояснити. «Мене один із тих хлопців тримав за руки і не пускав», - каже нашому виданню журналістка.
Журналісти звернулись у правоохоронні органи із заявами, у якій відзначили, що громадське формування «Варта порядку» не є охоронною фірмою і не має ліцензії на охоронні послуги. Відтак, просять внести відомості до ЄРДР за ст. 171 Кримінального Кодексу України.
Заява на фото

 

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