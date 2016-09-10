Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У загиблого під Авдіївкою буковинця Сергія Ковальчука залишилась мати, дружина та четверо дітей – 3 доньки та син. Донька Євгенія – 1998 року народження, донька Катерина – 2001 року народження, син Петро – 2004 року народження, донька Анна – 2008 року народження. Про це нам повідомили у Кельменецькій селищній раді.

Як ми уже повідомляли, 17 серпня 2016 року, у свій День Народження, під час виконання бойового завдання у районі Авдіївки, загинув молодший сержант Ковальчук Сергій Петрович, військова частина В90017. У день загибелі Сергію виповнилося 43 роки. Чоловік був призваний по мобілізації, 27 січня 2015 року уклав контракт щодо проходження військової служби.

За попередньою інформацією, похорони Героя Сергія Ковальчука відбудуться у суботу 20 серпня. Наразі вирішується питання доправлення тіла загиблого Героя додому.

Вічна пам’ять та Царство Небесне!

Слава Героям! Герої не вмирають!

Галина Єреміца, Громадські новини Чернівці.