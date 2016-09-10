Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Правоохоронні органи

У зоні АТО загинув буковинець: залишилось четверо дітей, дружина і мати

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

У загиблого під Авдіївкою буковинця Сергія Ковальчука залишилась мати, дружина та четверо дітей – 3 доньки та син. Донька Євгенія – 1998 року народження, донька Катерина – 2001 року народження, син Петро – 2004 року народження, донька Анна – 2008 року народження. Про це нам повідомили у Кельменецькій селищній раді.

Як ми уже повідомляли, 17 серпня 2016 року, у свій День Народження, під час виконання бойового завдання у районі Авдіївки, загинув молодший сержант Ковальчук Сергій Петрович, військова частина В90017. У день загибелі Сергію виповнилося 43 роки. Чоловік був призваний по мобілізації, 27 січня 2015 року уклав контракт щодо проходження військової служби. 
За попередньою інформацією, похорони Героя Сергія Ковальчука відбудуться у суботу 20 серпня. Наразі вирішується питання доправлення тіла загиблого Героя додому.
Вічна пам’ять та Царство Небесне!
Слава Героям! Герої не вмирають!

Галина Єреміца, Громадські новини Чернівці.


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