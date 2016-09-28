Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Під час наради у рамках робочого візиту на Львівщину заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, в.о. начальника Львівської магістралі Іван Груник поінформував про ситуацію із невиробничим травматизмом на об’єктах залізниці та дотриманням безпеки руху.

Так, за підсумками 9 місяців від початку 2016 року на території регіональної філії «Львівська залізниця» фахівці зафіксували 83 випадки травмування сторонніх осіб, 49 із них отримали травми, несумісні із життям.

«Прикро, що попри широку роз’яснювальну роботу серед населення, попереджувальні знаки, оголошення, регулярні рейди, люди продовжують нехтувати елементарними правилами поводженням на залізниці та втрачають найцінніше – здоров’я та життя. Цьогоріч Львівська магістраль двічі долучалась до місячника безпеки на залізничному транспорті – у березні та вересні, наші фахівці проводили зустрічі у школах та вищих навчальних закладах із молодим поколінням, ми звертались до обласних державних адміністрацій із проханням провести додаткові виховні бесіди у школах, а також скеровували листи до основних релігійних конфесій регіону, щоб вчергове нагадати людям про підвищену небезпеку», - зазначає в.о. начальника регіональної філії Іван Груник.

Лише протягом вересня, у рамках місячника із профілактики невиробничого травматизму, залізничники провели 1457 лекцій у 885 навчальних закладах, охопивши майже 92 тисячі молодих людей. Також спільно із воєнізованої охороною провели 143 рейди щодо виявлення порушників – за результатами рейдів затримали та оштрафували 141 людину, яка порушувала правила поведінки на об’єктах залізничної інфраструктури.

Заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відзначив, що на Львівській залізниці ситуація із безпекою руху та невиробничим травматизмом краща, порівняно із іншими магістралями України. Однак кожне людське життя – це цінність, тому необхідно постійно проводити роботу над попередженням травмування людей, встановлювати попереджувальні знаки та обмежувальні пристрої тощо.

Під час доповіді Іван Груник також акцентував увагу і на безпеці руху потягів. «Від початку року на Львівській залізниці зафіксовано 33 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу магістралі. Це крадіжки елементів верхньої будови колії, приладів СЦБ та зв’язку, розукомплектування рухомого складу. І це не просто крадіжка, яка завдає матеріальних збитків залізниці – такі дії несуть пряму загрозу життям тисяч людей, які працюють і подорожують залізничним транспортом, тож наслідки можуть бути катастрофічні», - наголосив керівник регіональної філії «Львівська залізниця» та вкотре висловив ініціативу щодо необхідності законодавчої заборони прийому металобрухту від фізичних осіб.

У рамках робочої поїздки Юрій Лавренюк також відвідав головний вокзал станції Львів та вокзал станції Підзамче. За словами заступника Міністра інфраструктури, у той час, коли в країні існує підвищений ризик терористичної загрози, у місцях, де щодня перебувають тисячі людей, необхідно посилити контроль за станом безпеки.