Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Жінки Буського району теж служать за контрактом Збройних Сил України
У 2016 році на службу за контрактом в українську армію пішли служити чотири жінки з Буського району. Про це повідомив військовий комісар Буського районного військового комісаріату Ігор Томачук.
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Правоохоронні органи

Жінки Буського району теж служать за контрактом Збройних Сил України

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

У 2016 році на службу за контрактом в українську армію пішли служити чотири жінки з Буського району. Про це повідомив військовий комісар Буського районного військового комісаріату Ігор Томачук.

 На військову службу за контрактом запрошують чоловіків та жінок віком від 20 до 60 років, які  придатні за станом здоров’я.
Кожному військовослужбовцю держава ГАРАНТУЄ:
• стабільне грошове забезпечення - від 7000 грн у залежності від займаної посади
• додаткові виплати у зоні проведення АТО
• соціальний захист
• можливість навчатись у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби
•  заочне навчання за рахунок держави (починаючи з другого контракту) у вищих військових навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти за ОКР "бакалавр"
• виплату грошової компенсації за винаймання житла для осіб рядового, сержантського та старшинського складу
• щорічну відпустку зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення  у розмірі місячного грошового забезпечення
• безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей
• санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України
•  речове забезпечення у відповідності до визначених норм
•  участь у складі національних миротворчих контингентів та миротворчих місіях
• можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту. ВИДИ контракту:
- терміном на 3 роки або короткотерміновий (на термін дії особливого періоду)
Детальна інформація за адресою:

Буський районний військовий комісаріат
м. Буськ, вул. Грушевського, 1 а


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