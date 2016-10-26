Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Історія із львівським сміттям знову набирає обертів. Мешканці населених пунктів неподалік Львова б’ють на сполох: у придорожніх лісосмугах все частіше фіксуються факти незаконного вивозу твердих побутових відходів.

За збігом обставин мешканці села Брахівки Буського району зафіксували автомобіль важковаговик із сміттям, який висипав львівське сміття посеред поля на відстані 150 метрів від дороги, неподалік лісосмуги. Автомобіль застряг у болоті і не зміг “втекти” ще з ночі! Про цей факт повідомили депутати на сесії Буської районної ради.

Як зазначають народні обранці, у сусідньому Бродівському районі було здійснено несанкціонований викид львівському сміття у піщаний кар'єр. За словами очевидців, це приблизно 15 машин. Водія вдалось місцевим мешканцям впіймати і він розповів, як відбувається схема Садового з львівським сміття.

За словами мешканців, водій розповів, що Садовий начебто готівкою дає гроші водіям за бензин і сміття. Натомість водій фури має сам збути сміття. Чим дальше від траси - у лісі, у кар'єри і т.д.

Услід за Буським районом, увечері 29 жовтня 2016 року мешканці села Якторів (Словітська сільська рада, Золочівського району на Львівщині) зловили вантажівку, котра вивозила у їхнє село львівське сміття.