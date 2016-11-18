Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР переважною більшістю голосів ухвалила Акт проголошення незалежності України та створення самостійної Української держави – України. Ця дата вважається початком у відліку історії існування України як незалежної держави. Територія України стала неподільною та недоторканою. На території України набули чинності виключно Конституція і закони України.

Акт проголошення незалежності України мав бути підтверджений на референдумі, який проводився одночасно з виборами Президента України.

Провал заколоту 19 серпня 1991 року і проголошення незалежності України створили принципово нову ситуацію в розстановці політичних сил. Тепер і опозиція, і основний кандидат партійно-державного апарату на посаду президента Л.Кравчук виступили за незалежність. Таким чином , результати референдуму фактично були запрограмовані.

1 грудня 1991 року відбувся всенародний референдум, на якому український народ підтвердив Акт незалежності України . У бюлетень референдуму було включено текст Акта, прийнятого Верховною Радою 24 серпня, і запитання : «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». У голосуванні взяли участь 31 891,7 тис. громадян, тобто 84,2 відсотка загальної кількості включених до списків. Із них на запитання бюлетеня відповіли «Так, підтверджую» 28 804,1 тис. громадян (90,3 % населення ).

Позитивну відповідь дало населення всіх областей України незалежно від їхнього національного складу. За незалежність проголосували не тільки українці, а й представники інших народів, для яких батьківщиною є українська земля.

Результати референдуму виявилися настільки переконливими, що вже наступного дня країни світу почали визнавати державну незалежність України. Тому були невдалими будь-які спроби різноманітних шовіністичних кіл представити українську державність як авантюру українських націоналістів. Ці кола змушені рахуватися з вагомим словом українського народу і сьогодні.

Акт проголошення незалежності України та становлення української державності сприяло визнанню нашої країни світовим співтовариством. 2 грудня 1991 року Україну визнали Польща та Канада, 11 грудня перше посольство в Україні відкрила Угорська Республіка. Протягом 1992 року Україну визнало 132 держави.

1 грудня 1991 року назавжди вкарбоване у багатостраждальну історію століттями позбавленого своєї державності українського народу. Шануймо свій вибір, шануймо Україну.