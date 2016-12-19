Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Сьогодні, 22 грудня, за участю голови райдержадміністрації Петра Мороза, керівників управлінь, відділів РДА, установ та організацій, голів місцевих рад відбулася одинадцята сесія Буської районної ради VII скликання. Провів засідання голова районної ради Богдан Глова.

Перед початком роботи депутатський корпус привітали з прийдешніми новорічно-різдвяними святами народний вокальний колектив «Зорецвіт» районного народного дому (керівник Олександр Рускан) та пластуни Станиці Красне НСОУ, які принесли депутатам Віфлеємський вогонь, розповіли про історію та традицію його поширення.

В «розминці», яка традиційно відбувається перед розглядом питань порядку денного сесії, депутати заслухали представника інтернет-провайдера «Вітеком» про встановлення нових тарифів за інтернет-зв'язок з 1 січня 2017 року; фахівця Буського УЕГГ про якість газу, який подається споживачам Буського району; звернення щодо необхідності збереження спортивної кімнати та відкриття гуртка в одному з приміщень сільського народного дому в с.Заводське; звернення громади села Задвір’я про необхідність більш швидкого прибуття машин на ліквідацію пожеж.

Надалі депутати перейшли до розгляду, обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного:

1. Про порядок денний одинадцятої сесії Буської районної ради сьомого скликання.

2. Інформація про роботу Станиці Красне Пласту - Національної Скаутської Організації України.

3. Про внесення змін до показників районного бюджету Буського району на 2016 рік.

4. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

5. Про районний бюджет Буського району на 2017 рік.

6. Про затвердження структури та штатного розпису працівників виконавчого апарату Буської районної ради на 2017 рік.

7. Про затвердження кошторису видатків загального фонду виконавчого апарату Буської районної ради на 2017 рік.

8. Про затвердження Угоди про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Буського району друкованим засобом масової інформації - Буською районною газетою «Воля народу».

9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території Андріївської сільської ради Буського району.

10. Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад Буського району та знаходиться на балансі відділу освіти Буської райдержадміністрації.

11. Про затвердження нової редакції Статуту ДЮСШ "Авангард".

12. Про введення у Буській ДЮСШ посади заступника директора з навчально-тренувальної роботи.

13. Різне.

З усіма результатами голосувань, прийнятими рішеннями детально можна ознайомитися на сайті Буської районної ради тут