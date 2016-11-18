Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Буська районна рада поповнилась новим депутатом
Сьогодні, перед початком розгляду питань порядку денного IX сесії Буської районної ради VІІ-го скликання, голова Буської районної виборчої комісії Любов Фалінська зачитала постанову №37 від 22 листопада 2016 року про дострокове складення повноважень депутатом Буської районної ради Степаном Гунчаком від політичної партії патріотів «Укроп» та прийняття районною виборчою комісією постанови про заміщення наступним за черговістю депутатом по виборчому списку від політичної партії патріотів «Укроп», яким є Дроздовський Андрій Євгенович, 1976 р.н.


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Політика

Буська районна рада поповнилась новим депутатом

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Сьогодні, перед початком розгляду питань порядку денного IX сесії Буської районної ради VІІ-го скликання, голова Буської районної виборчої комісії Любов Фалінська зачитала постанову №37 від 22 листопада 2016 року про дострокове складення повноважень депутатом Буської районної ради Степаном Гунчаком від політичної партії патріотів «Укроп» та прийняття районною виборчою комісією постанови про заміщення наступним за черговістю депутатом по виборчому списку від політичної партії патріотів «Укроп», яким є Дроздовський Андрій Євгенович, 1976 р.н. 

  Дроздовський Андрій Євгенович проживає у селищі Красне, має вищу освіту, працює заступником керівника Сторонибабського МПД ДП «Укрспирт». 
Після складення присяги, новий депутат приступив до виконання своїх депутатських повноважень.
Загалом у складі Буської районної ради знову 34 депутати. 


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