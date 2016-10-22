Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Це сталося на початку літа 2016 року у селі Поляна Хотинського району Чернівецької області. Робочий Полянської сільської ради Микола за вказівкою сільського голови об’єднаної Клішковецької територіальної громади Василя Ченківського, забілив вапном жовто-блакитні прапори на 20-ти стовпах у селі. Мовляв, там на стовпах з’явилися нецензурні написи, тому стовпи і замалювали. Варто зазначити, що село Поляна входить до Клішковецької ОТГ. Замальовані стовпи нам показав учасник бойових дій з села Поляна Іван Мостовий, біля будинку якого на стовпах теж забілили українські прапори. Це обурило чоловіка, який захищав Україну на війні. Іван Мостовий звернуся до сільської ради з вимогою відновити синьо-жовті прапори на стовпах, однак цього сільрада не зробила і досі…

Тоді учасники бойових дій прийшли до Полянської сільської ради – разом з помічником голови Чернівецької ОДА, керівником Чернівецького обласного Центру допомоги учасникам АТО та їх родинам, Валерієм Красняном та керівником «Правого сектору» на Буковині» Олександром Паращуком. Знайшли також і того робочого – Миколу, який забілював прапори. Але що з нього візьмеш – йому сказали, заплатили, то він і замалював. В.о. старости села Юлії Балахтар на роботі не було. Землевпорядник сказала, що вона поїхала в район на нараду.

Землевпорядник Полянської сільської ради Марія Тихенька погодилася обговорити з хлопцями ситуацію щодо замальованих прапорів, однак толком нічого не могла пояснити. Розмова вийшла дуже емоційна, але безрезультатна. Вона «співала» захисникам про те, як село допомагає фронту, відкидала будь-які закиди в сепаратизмі, що готова разом з АТО-вцями йти намалювати заново прапори, розповідала, що її зять теж воює на фронті… Але її слова були непереконливі. І це були лише слова – слова, слова і більш нічого…

Як щойно нам повідомив учасник бойових дій Іван Мостовий, на даний час ситуація із замальованими прапорами на стовпах не змінилася. «Ніхто нічого навіть не думає робити. Я сподіваюся, що розголос у ЗМІ допоможе вирішити цю проблему. Ми ще почекаємо день-два… І якщо на стовпах не з’являться жовто-блакитні прапори – у понеділок, 24 жовтня 2016 року, ми знову з хлопцями підемо до сільської ради. Ми доведемо цю справу до кінця», – сказав Іван Мостовий.

Ми зателефонували до Полянської сільської ради, аби задати питання в.о. старости села Юлії Балахтар щодо ситуації з замальованою українською символікою на стовпах. Однак там повідомили, що в.о. старости перебуває на нараді в області. У Клішковецькій ОТГ телефон не відповідає...

Ми і надалі намагатимемось отримати пояснення з приводу інциденту у в.о. старости села Поляна та голови Клішковецької ОТГ.

Галина ЄРЕМІЦА, Громадські новини, фото автора.