Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У четвер, 15 грудня у Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася Міжнародна конференція "Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму". Українські та європейські фахівці обговорили актуальні питання міграційних процесів в умовах візової лібералізації та сформували рекомендації щодо формування необхідних важелів державної підтримки.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулася заступник голови-керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

"Одним із найактуальніших питань сьогодення є те, як зупинити міграцію українців за межі нашої держави. Однак маємо пам'ятати і про тих представників нації, котрі вже тривалий час проживають в інших країнах світу, - зазначила Маріанна Вільшинська. - У 2016 році, зокрема, в області започаткували програму популяризації української культури в світі: визначні мистецькі діячі мандрують Європою та презентують європейцям наші культурні надбання. І повірте, українці, що мешкають за кордоном, за це безмежно вдячні. Тому дуже важливо на сьогодні не лише протистояти міграційним викликам, а й демонструвати українцям в інших країнах, що вони потрібні нашій державі".

Під час заходу, науковці, громадські діячі та політики дискутували про те, як вплине безвізовий режим на міграційну поведінку українців, як реагуватиме молодь на це явище, чи збільшиться кількість мігрантів до Польщі, та як зміняться ринки праці.

На конференції також оприлюднили результати першого етапу дослідження міграційних орієнтирів студентської молоді в умовах безвізового режиму, яке провели наукові працівники МІОКу упродовж жовтня-листопада 2016 року.