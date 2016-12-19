Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Сьогодні, 21 грудня, у приміщенні Львівської облдержадміністрації відбувся круглий стіл "Вплив місцевої влади на покращення інвестиційного клімату у Львівській області". Про це повідомили в управлінні інвестиційної політики департаменту економічної політики ЛОДА.

Участь у засіданні круглого столду взяли представники місцевих органів влади, зокрема об’єднаних територіальних громад, експертного середовища.

У рамках семінару розглянули найкращі практики залучення інвестицій та роль місцевої і регіональної влади в країнах ЄС. Присутні також ознайомилися з роботою в напрямку залучення прямих іноземних інвестиції на Львівщині.

Зокрема, дізналися про стратегію місцевої влади для покращення інвестиційного клімату в регіоні, про пріоритети та галузі інвестиційної політики в області, про наявні інструменти для роботи з інвесторами на регіональному рівні та ін.

Учасники круглого столу обмінялися думками, висловили свої пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності роботи із поліпшення інвестиційного клімату та залучення інвестицій.

Слід зазначити, що захід проведено Українським інститутом міжнародної політики за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.