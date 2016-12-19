Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.
Під час засідання очільник Бущини проінформував присутніх керівників про результати skype-конференції, яку провів сьогодні голова Львівської ОДА Олег Синютка з головами райдержадміністрацій та міст обласного значення, акцентував увагу на актуальних питаннях сьогодення: завершення фінансового року та своєчасне використання коштів; дотримання трудової дисципліни в державних установах та організаціях; забезпечення якісного надання адміністративних послуг; стан захворюваності на грип та ГРЗ; завершення карантину у навчальних закладах; стан виплати пенсій мешканцям району; організація чергувань посадовців керівного складу під час новорічно-різв’яних свят.
За результатами наради голова РДА Петро Мороз дав ряд доручень посадовцям, встановив терміни їх виконання.