Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Кізлівські майстрині і гармати, і царські карети виготовити можуть

Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата – сьогодні лише музейні речі. Ось ті рівняни, що мають нагоду частіше курсувати автодорогою Київ-Чоп мабуть зауважили, що на обочині траси села Кізлів, що на Львівщині, час від часу виставляють, як не гармату, то карету. І щоразу інші моделі та які розкішні, з ліхтарями, кованими хвірточками, з справжньою стародавньою скринею. А гармата! Невже вона справжня, стріляє? Так і хочеться до усього цього доторкнутись, а ще більше покататись на кареті. Журналістська цікавість не давала спокою. Голова сільради повідомила, що виготовлення цих раритетних речей у них, у селі, займається не чоловіки, а жінки-підприємці!. В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА

В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.