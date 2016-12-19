Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Кізлівські майстрині і гармати, і царські карети виготовити можуть
Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата – сьогодні лише музейні речі. Ось ті рівняни, що мають нагоду частіше курсувати автодорогою Київ-Чоп мабуть зауважили, що на обочині траси села Кізлів, що на Львівщині, час від часу виставляють, як не гармату, то карету. І щоразу інші моделі та які розкішні, з ліхтарями, кованими хвірточками, з справжньою стародавньою скринею. А гармата! Невже вона справжня, стріляє? Так і хочеться до усього цього доторкнутись, а ще більше покататись на кареті. Журналістська цікавість не давала спокою. Голова сільради повідомила, що виготовлення цих раритетних речей у них, у селі, займається не чоловіки, а жінки-підприємці!.
В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА
В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Політика
Політика

В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА

Нравится
Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району. 

Під час засідання очільник Бущини проінформував присутніх керівників про результати skype-конференції, яку провів сьогодні голова Львівської ОДА Олег Синютка з головами райдержадміністрацій та міст обласного значення, акцентував увагу на актуальних питаннях сьогодення: завершення фінансового року та своєчасне використання коштів; дотримання трудової дисципліни в державних установах та організаціях; забезпечення якісного надання адміністративних послуг; стан захворюваності на грип та ГРЗ; завершення карантину у навчальних закладах; стан виплати пенсій мешканцям району; організація чергувань посадовців керівного складу під час новорічно-різв’яних свят.

За результатами наради голова РДА Петро Мороз дав ряд доручень посадовцям, встановив терміни їх виконання.


Версія для друку
Інші публікації розділу Політика

Кількість переглядів - 69


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  