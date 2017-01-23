Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Політика
Політика

Питання складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання обговорено під час наради в РДА

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

25 січня голова райдержадміністрації Петро Мороз провів нараду з керівниками та бухгалтерами бюджетних організацій з метою вчасного створення паспортів бюджетних програм.
У вступному слові очільник району акцентував увагу на застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі, який передбачає складання паспортів бюджетних програм, зупинився на питаннях, які потребують роз’яснення, аби підготувати всі необхідні документи вчасно.
Надалі слово мав начальник фінансового управління РДА Михайло Постолюк, який повідомив учасників наради, що на створення паспортів визначено 30 днів після прийняття рішень про бюджет. Згодом паспорт подається на затвердження у фінансове управління райдержадміністрації і розглядається упродовж 2-х тижнів.

При їх підготовці необхідно керуватися «Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836. Також зазначив, що при внесенні змін до бюджету розробляється новий паспорт бюджетної програми з терміном 7 днів та з новим відповідним наказом.
Паспорт розробляється в 3-х примірниках (для фінансового управління, відділення державного казначейства у Буському районі та головного розробника бюджетних коштів). Відповідальність за розроблення та своєчасність подання паспортів несе головний розпорядник бюджетних коштів.
Михайло Постолюк нагадав про кількість програм керівникам бюджетних установ та кількості паспортів, а саме:
-    Управління соціального захисту РДА – 30; 
-    Відділ освіти РДА – 9;
-    Буська РДА – 8; 
-    Відділ культури та туризму РДА – 6;
-    ЦРЛ – 4 .

При розробці бюджетних програм та результативних показників їх виконання головні розробники повинні використовувати типові переліки бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів, які затверджені на законодавчому рівні для кожної галузі. Цей перелік нормативних документів наведено в статті «Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: аспекти застосування».
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм подаються щоквартально в фінансове управління райдержадміністрації та відділення державного казначейства у Буському районі в паперовому та електронному вигляді.

Підводячи підсумки наради, голова райдержадміністрації Петро Мороз дав доручення присутнім керівникам підготувати і подати паспорти бюджетних програм до 31 січня.


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