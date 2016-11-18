Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Засоби захисту рослин (ЗЗР) – незамінна складова рослинництва. Однак сьогодні на ринку покупець не може бути впевнений до кінця в автентичності товару, оскільки ЗЗР – поширений і недешевий продукт, від якого залежить майбутній урожай. Підробки або неякісне виробництво може значно підвищити ризики. В такому випадку, втрати навіть застрахованої ділянки неможливо буде відшкодувати до кінця.

Існує кілька видів ЗЗР:

- гербіциди – хімічні препарати, використовувані для повного або часткового уничножения рослин. Найчастіше такий вид ЗЗР використовують для боротьби з бур'янами. Гербіциди бувають суцільної і вибіркової дії – в залежності від потреб (знищення всіх рослин або певний видів);

- десиканти – хімічні препарати, які призводять до зневоднення рослини, при взаємодії з ним. Десиканти відносяться до групи пестицидів у сільському господарстві застосовуються для предуборочного підсушування рослин на корені;

- інсектициди – препарати, призначені для знищення шкідливих комах. Один з найбільш поширених видів засобів захисту рослин. Різновидів інсектицидів існує величезна кількість. Хлорорганічні (ДДТ, гексахлоран та ін), фосфорорганічні (тиофос, карбофос, метилмеркаптофос, дихлофос, діазинон та ін), похідні карбамінової кислоти (метилкарбамат), природні та синтетичні піретроїди, препарати, що містять миш'як (арсениты кальцію і натрію, арсенат кальцію), препарати сірки, мінеральні масла, отрути рослинного походження і містять алкалоїди (анабазин, нікотин та ін). Кожен з видів призначений для боротьби з певними видами комах.

Пестициди - протруйники – хімічні препарати, призначені для передпосівної обробки насіння. Вживаються, щоб уберегти посіви від хвороб, шкідників, грибків і бактерій.

- фунгіциди - хімічні засоби, що входять до групи пестицидів і призначені для лікування та профілактики захворювань рослин. Дана група препаратів успішно знищує і попереджає розвиток грибкових спор, а так само бактерії, які є збудниками певних видів хвороб рослин.



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