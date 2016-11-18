Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





18 листопада, напередодні професійного свята Дня працівників сільського господарства, яке традиційно відзначаємо у третю неділю останнього місяця осені, в сесійній залі адмінбудинку вшановували трударів агропромислового комплексу району. Серед учасників урочистості були голови РДА і райради Петро Мороз і Богдан Глова, працівники відділу АПК райдержадміністрації, керівники та працівники сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Бущини.

Вітаючи усіх працівників галузі з професійним святом, голова райдержадміністрації Петро Мороз відзначив значимість роботи кожного великого, чи дрібного господарства Бущини, їх вклад у наповнення бюджету району, створення робочих місць, забезпечення продовольчої безпеки держави.

«Нехай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ниви, втілюються в життя плани, задуми та сподівання на благо розквіту України та піднесення добробуту українців. Хай обходять Вас стороною природні стихії, а Ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї», - побажав аграріям Петро Мороз.

З вітальними словами до присутніх також звернувся голова районної ради Богдан Глова. «Праця у сільському господарстві в усі часи була і залишається нелегкою, але вкрай важливою та потрібною для добробуту та благополуччя людей. Спасибі Вам за любов та дбайливе ставлення до землі, за працьовитість, мудрість, збереження традицій господарювання та впровадження новітніх технологій», - сказав він.

Надалі голова РДА Петро Мороз та голова районної ради Богдан Глова вручили за сумлінну працю та високі досягнення кращим працівникам галузі АПК району грамоти Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної організації профспілки працівників АПК: Вишинському Ярославу Романовичу (керівник Буського підрозділу ТзОВ «Барком»), Василю Зробку ( керівник ф/г «Соколівка»), Марії Тижай ( керівник ф/г «Олком»), Роману Мацюку (керівник ф/г «Щедрий лан»), Володимиру Кмитку ( ст. агроном ф/г «Вікторія»), Ігорю Репі (заступник керівника ф/г «Нива золота»), Богдану Ільківу (керівник Красненського елеватора Філія ТзОВ «ЛК Юкрейн Груп»), Михайлові Казмірчуку (керівник ф/г «Віра»), першому заступнику голови Буської райдержадміністрації Олегу Ільківу, а також грамоти Буської райдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в досягненні значних виробничих результатів:

Павлу Кушніру (керівник ф/г «Панком», Павлу Меху (керівник ф/г «МП Надія»), Ігорю Садовському (комбайнер-механізатор ПП «Агро-Прогрес», Андрієві Скопі (комбайнер ТзОВ «Апогей Агро»), Віталію Смику (старший агроном Буського підрозділу ПП «Західний Буг»).

Після урочистої частини для всіх працівників сільськогосподарської галузі району відділом культури та туризму РДА було зорганізовано змістовний святковий концерт. На імпровізованій сцені сесійної зали звучали пісні про почесну роботу в полі, про родину, отчий дім, кохання, любов до ближнього, пісні патріотичної тематики у виконанні Народного ансамблю пісні та музики "Зорецвіт" (керівник Олександр Рускан) , дуету «Червона калина» у складі Володимира і Марії Благих, юної вокалістки Тетянки Турчиняк, чоловічого Народного ансамблю «Січові стрільці».

На завершення усі присутні разом виконали "Многая літа".

Вела святковий захід методист Буського РНД Любов Огороднік.