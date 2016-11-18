Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
В Буську відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства
18 листопада, напередодні професійного свята Дня працівників сільського господарства, яке традиційно відзначаємо у третю неділю останнього місяця осені, в сесійній залі адмінбудинку вшановували трударів агропромислового комплексу району. Серед учасників урочистості були голови РДА і райради Петро Мороз і Богдан Глова, працівники відділу АПК райдержадміністрації, керівники та працівники сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Бущини.
Соколівська школа–воїнам АТО
Після відвідин волонтерського центру в м. Броди колектив НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Кальби» Буського району прийняв рішення черговий раз провести акцію «Соколівська школа – воїнам АТО».


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини сільського господарства
Новини сільського господарства

В Буську відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

18 листопада, напередодні професійного свята Дня працівників сільського господарства, яке традиційно відзначаємо у третю неділю останнього місяця осені, в сесійній залі адмінбудинку вшановували трударів агропромислового комплексу району. Серед учасників урочистості були голови РДА і райради Петро Мороз і Богдан Глова, працівники відділу АПК райдержадміністрації, керівники та працівники сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Бущини.

Вітаючи усіх працівників галузі з професійним святом, голова райдержадміністрації Петро Мороз відзначив значимість роботи кожного великого, чи дрібного господарства Бущини, їх вклад у наповнення бюджету району, створення робочих місць, забезпечення продовольчої безпеки держави.
«Нехай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ниви, втілюються в життя плани, задуми та сподівання на благо розквіту України та піднесення добробуту українців. Хай обходять Вас стороною природні стихії, а Ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї», - побажав аграріям Петро Мороз.
З вітальними словами до присутніх також звернувся голова районної ради Богдан Глова. «Праця у сільському господарстві в усі часи була і залишається нелегкою, але вкрай важливою та потрібною для добробуту та благополуччя людей. Спасибі Вам за любов та дбайливе ставлення до землі, за працьовитість, мудрість, збереження традицій господарювання та впровадження новітніх технологій», - сказав він.
Надалі голова РДА Петро Мороз та голова районної ради Богдан Глова вручили за сумлінну працю та високі досягнення кращим працівникам галузі АПК району грамоти Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної організації профспілки працівників АПК: Вишинському Ярославу Романовичу (керівник Буського підрозділу ТзОВ «Барком»), Василю Зробку ( керівник ф/г «Соколівка»), Марії Тижай ( керівник ф/г «Олком»), Роману Мацюку (керівник ф/г «Щедрий лан»), Володимиру Кмитку ( ст. агроном ф/г «Вікторія»), Ігорю Репі (заступник керівника ф/г «Нива золота»), Богдану Ільківу (керівник Красненського елеватора Філія ТзОВ «ЛК Юкрейн Груп»), Михайлові Казмірчуку (керівник ф/г «Віра»), першому заступнику голови Буської райдержадміністрації Олегу Ільківу, а також грамоти Буської райдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в досягненні значних виробничих результатів:
Павлу Кушніру (керівник ф/г «Панком», Павлу Меху (керівник ф/г «МП Надія»), Ігорю Садовському (комбайнер-механізатор ПП «Агро-Прогрес», Андрієві Скопі (комбайнер ТзОВ «Апогей Агро»), Віталію Смику (старший агроном Буського підрозділу ПП «Західний Буг»).
Після урочистої частини для всіх працівників сільськогосподарської галузі району відділом культури та туризму РДА було зорганізовано змістовний святковий концерт. На імпровізованій сцені сесійної зали звучали пісні про почесну роботу в полі, про родину, отчий дім, кохання, любов до ближнього, пісні патріотичної тематики у виконанні Народного ансамблю пісні та музики "Зорецвіт" (керівник Олександр Рускан) , дуету «Червона калина» у складі Володимира і Марії Благих, юної вокалістки Тетянки Турчиняк, чоловічого Народного ансамблю «Січові стрільці». 
На завершення усі присутні разом виконали "Многая літа".
Вела святковий захід методист Буського РНД Любов Огороднік.


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини сільського господарства

Кількість переглядів - 0
Анатолій 2016-11-18 21:37:56
Чомусь ветеранів-аграріїв в Буському районі не визнають, які за 50 років з часу відновлення району приклали значних зусиль щоб рясно родили ниви.
[Відповісти]

Сторінки: 1

Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  