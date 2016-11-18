Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Спортивні новини Спортивні новини Боксери-юніори Буського району здобули призові місця Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01



Днями у Львові відбувся відкритий турнір з боксу серед юніорів 2001-2002 р.н, який проходив за підтримки Федерації боксу Львівщини. Нашу Бущину на цьому турнірі представляла команда боксерського клубу «Самсон» (смт.Красне), а саме:

- Максим Кучма у ваговій категорії до 70 кг., який виборов перше місце, здобувши впевнені перемоги над двома суперниками,

- Максим Шавала у ваговій категорії до 54 кг. Він посів друге місце, здобувши дві перемоги і поступившись у фінальному поєдинку з мінімальним відривом очків від суперника,

- Устим Рудак у ваговій категорії до 46 кг. Хлопець посів друге місце.

- Владислав Кондієвський у ваговій категорії до 54 кг здобув третє місце,

Варто відзначити, що хлопці виборовши призові місця продемонстрували справжню майстерність і волю до перемоги. До прикладу, Ілля Горин провів кваліфікаційний поєдинок, в якому впевнено здолав свого суперника. Відтак учасники змагань були відзначені пам’ятними грамотами та нагородами за призові місця.

За словами юного боксера Максима Кучми, перемога завжди дається важко: виснажливі тренування, дисципліна та самовиховання у тренувальному залі кують з них справжніх чоловіків, а мить перемоги додає їм наснаги до подолання нових вершин.

Роман ФУРДА,

заступник голови Буської районної ради

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