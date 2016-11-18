Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Днями у Львові відбувся відкритий турнір з боксу серед юніорів 2001-2002 р.н, який проходив за підтримки Федерації боксу Львівщини.
Нашу Бущину на цьому турнірі представляла команда боксерського клубу «Самсон» (смт.Красне), а саме:
- Максим Кучма у ваговій категорії до 70 кг., який виборов перше місце, здобувши впевнені перемоги над двома суперниками,
- Максим Шавала у ваговій категорії до 54 кг. Він посів друге місце, здобувши дві перемоги і поступившись у фінальному поєдинку з мінімальним відривом очків від суперника,
- Устим Рудак у ваговій категорії до 46 кг. Хлопець посів друге місце.
- Владислав Кондієвський у ваговій категорії до 54 кг здобув третє місце,
Варто відзначити, що хлопці виборовши призові місця продемонстрували справжню майстерність і волю до перемоги. До прикладу, Ілля Горин провів кваліфікаційний поєдинок, в якому впевнено здолав свого суперника. Відтак учасники змагань були відзначені пам’ятними грамотами та нагородами за призові місця.
За словами юного боксера Максима Кучми, перемога завжди дається важко: виснажливі тренування, дисципліна та самовиховання у тренувальному залі кують з них справжніх чоловіків, а мить перемоги додає їм наснаги до подолання нових вершин.
Роман ФУРДА,
заступник голови Буської районної ради