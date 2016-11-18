Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині сільські раді поквапляться щодо вирішення питань з виділення земельних ділянок для учасників АТО
Днями голова райдержадміністрації Петро Мороз за участю співзасновника ГО «Буська районна асоціація учасників АТО», заступника голови районної ради Романа Фурди провів нараду з головами місцевих рад та землевпорядниками, на територіях яких є найбільша кількість поданих заяв і спостерігається затягування з процесом виділення земельних ділянок під будівництво житла учасникам бойових дій в зоні проведення АТО.
Боксери-юніори Буського району здобули призові місця
Днями у Львові відбувся відкритий турнір з боксу серед юніорів 2001-2002 р.н, який проходив за підтримки Федерації боксу Львівщини.


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Спортивні новини

Боксери-юніори Буського району здобули призові місця

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

 Днями у Львові відбувся відкритий турнір з боксу серед юніорів 2001-2002 р.н, який проходив за підтримки Федерації боксу Львівщини.

 Нашу Бущину на цьому турнірі представляла команда боксерського клубу «Самсон» (смт.Красне), а саме: 
- Максим Кучма у ваговій категорії до 70 кг., який виборов перше місце, здобувши впевнені перемоги над двома суперниками,
- Максим Шавала у ваговій категорії до 54 кг. Він посів друге місце, здобувши дві перемоги і поступившись у фінальному поєдинку з мінімальним відривом очків від суперника,
- Устим Рудак у ваговій категорії до 46 кг. Хлопець посів друге місце.
- Владислав  Кондієвський у ваговій категорії до 54 кг здобув третє місце, 
 Варто відзначити, що хлопці виборовши призові місця продемонстрували справжню майстерність і волю до перемоги. До прикладу, Ілля Горин провів кваліфікаційний поєдинок, в якому впевнено здолав свого суперника. Відтак учасники змагань були відзначені пам’ятними грамотами та нагородами за призові місця.
 За словами юного боксера Максима Кучми, перемога завжди дається важко: виснажливі тренування, дисципліна та самовиховання у тренувальному залі кують з них справжніх чоловіків, а мить перемоги додає їм наснаги до подолання нових вершин.
Роман ФУРДА, 
заступник голови Буської районної ради


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