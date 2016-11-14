Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Англійська футбольна Прем'єр-Ліга (АПЛ) з самого її заснування в 1992 році була дуже популярна, що не могло не позначитися на інтересу до неї азартних гравців, які є постійними клієнтами букмекерських контор. З тих самих пір Чемпіонат Англії ставки стали самі собою зрозумілими для будь-якого беттера, який захоплюється футболом. Які ставки на АПЛ сьогодні викликають найбільший інтерес відвідувачів сучасних букмекерських контор? Знаючи підвищений попит на англійський чемпіонат з футболу у вболівальників, букмекери намагаються запропонувати якомога більше варіантів, серед яких слід відзначити не тільки ставки на певні матчі, але і на весь чемпіонат, що має ще більше підігрівати інтерес беттеров до Прем'єр-Лізі.

Ставки на чемпіона Англії

Традиційно цей тип ставок користувався широкою популярністю, а сьогодні став ще більш затребуваний. Часи, коли в чемпіонаті першою одна єдина команда, як Ліверпуль в 70-ті роки минулого століття чи Манчестер в 90-е давно минули, і сьогодні на чемпіонство в рівній мірі претендують одночасно відразу кілька команд. До них слід віднести такі клуби, як:

лондонський Челсі;

Манчестер Юнайтед;

Манчестер Сіті;

лондонський Арсенал;

Ліверпуль;

Тоттенхем з Лондона.

Цей список досить представницький, тому відомі букмекерські контори дають цим на перемогу в чемпіонаті коефіцієнти в межах від 5 до 10 до 1. Всі інші претенденти далеко відстали і навіть поряд не стоять в даному списку. Хоча і в цій ситуації є місце великим сюрпризів, що, власне, і показав минулорічний сезон у Прем'єр-Лізі, коли в ній переміг Лестер, до початку чемпіонату практично не мав шансів на перемогу на думку ні фахівців, ні вболівальників.

Ставки на Кубок Англії і Кубок Англійської ліги

Ці два турніри куди більш непередбачувані, тому у більш слабких команд з'являються шанси на завоювання почесних трофеїв. Це пов'язано з тим, що гранди Прем'єр-Ліги найчастіше прохолодно ставляться до національних кубками, віддаючи перевагу таким більш грошовим і престижних турнірів, як чемпіонат країни і Ліга Чемпіонів. З іншого боку, команди другого ешелону АПЛ, представники Чемпіоншіпа (другий за силою ліги), а також клуби ще нижчих дивізіонів, можуть поборотися в боротьбі за престижний титул. Як свідчить статистика, такі результати далеко не рідкість (Портсмут в сезоні 2007/2008, Віган в 2012/2013).

Ставки на АПЛ: бомбардирская гонка

Ставки на кращого бомбардира Ліги також подобаються багатьом, оскільки тут грає безліч висококласних гравців, кожен з яких здатний завоювати це почесне звання. В цьому році вище за інших котирувалися букмекерськими конторами Санчес з Арсеналу, Кейн з Тоттенхема, Ібрагімович з Манчестер Юнайтед, Коста з Челсі, Варді з Лестера, коефіцієнти на яких варіювалися від 6 до 15 до одного. Зрозуміло, що прогнози - це невдячна справа і багато чого залежить від суб'єктивних факторів, але правильна обрана стратегія може виявитися вельми корисною і шанси на виграш за ставкою на чемпіона Англії або на Переможця Кубка стрімко злетять вгору.