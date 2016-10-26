Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





У середу, 26 жовтня, у Львівській облдержадміністрації нагородили найкращих спортсменів місяця за підсумками вересня. Цього разу відзначили одразу трьох спортсменів – чемпіонів XV літніх Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, які представляли Львівщину. Це, зокрема, представники фехтування на візках Антон Дацко та Андрій Демчук та представник настільного тенісу Віктор Дідух. Всі вони були нагороджені дуже необхідними для них подарунками, які були придбані на http://plenergy.com.ua/boks-i-edinoborstva/perchatki-dlya-edinoborstv/bokserskie-perchatki Завітавши сюди, Ви знайдете дуже широкий ассортимент спортивних товарів, отримаєте консультації спеціалістів які люблять свою справу, тому що самі мають високі досягнення в спорті. Допоможуть Вам зекономити час та гроші.

"Цього разу голосування було винятковим – адже найкращими спортсменами області за підсумками спортивного вересня стали відразу троє спортсменів, до того ж вперше номіновано представників "Інваспорту" – чемпіонів XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, які представляли Львівщину, - зазначила під час урочистої церемонії нагородження заступник голови-керівник апарату ЛОДА Маріанна Вільшинська. - Ми пишаємося вами і вашими перемогами. Дякуємо за вашу силу, терпіння, мужність і головне – за позитивний приклад для наслідування".

Опісля Маріанна Вільшинська спільно із головою НОК у Львівській області Юрієм Турянським вручили найкращим спортсменам відзнаки та грошові премії.

Депутати прийняли рішення про надання матеріальної допомоги:

Дацку Антону Володимировичу – чемпіону Паралімпійських Ігор 2016 року в м.Ріо-де-Жанейро, жителю м.Буськ у розмірі 20 тис. гривень;

Дідуху Віктору Ігоровичу – чемпіону Паралімпійських Ігор 2016 року в м.Ріо-де-Жанейро, жителю с.Андріївка у розмірі 20 тис. гривень.

Нагадуємо, що відділення НОК України у Львівській області спільно з членами колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації щомісяця відзначає найкращого спортсмена Львівщини за підсумками окремого місяця.

Також, нещодавно у місті Біла Церква на Київщині завершився Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу в різних вікових категоріях, в якому взяла участь і збірна команда Львівської області. Кращими серед кросменів Львівщини виявилися бущанка Ірина Племянник (тренери Сташків М.В., Єретик В.Ю.), яка на дистанції 4 км серед юніорок з результатом 15:04 здобула бронзову нагороду та львівянин Богдан-Іван Городиський (тренери Сташків М.В., Хіміон Т.В.), котрий на дистанції 8 км виборов ще одну бронзову нагороду.

Обидвоє спортсменів будуть представляти збірну команду України на Чемпіонаті Європи з кросу, що відбудеться 11 грудня цього року в місті Чіа (Італія).



