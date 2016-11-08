Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Ви замислювалися коли-небудь, як важливий спорт в житті людини? Кожен бачить цю роль по-різному. Деякі досить прохолодно ставляться до спорту і всього, що з ним пов'язано. Інші взагалі вважають спорт марною тратою часу. Але є категорія людей, що бачать сенс у спорті і їх, на щастя, більше всіх інших. Причому кожен з них по-різному ставиться до спорту: хтось любить спостерігати за ним по телевізору, хтось просто не дуже серйозно займається яким-небудь видом спорту або загальнофизичними вправами, на регулярній основі. Ну а є категорія людей, для яких спорт - це засіб їх існування. До числа останніх відносяться діючі спортсмени, лікарі, тренери, директори спортивних організацій, піклувальники спорту та інші. І кожен з цих людей вносить свій вклад у розвиток спорту у нас на планеті. Всі ми хочемо бути спортивними та здоровими, і в цьому нам допоможе http://plenergy.com.ua/boks-i-edinoborstva/perchatki-dlya-edinoborstv/bokserskie-perchatki Завітавши сюди, Ви знайдете дуже широкий асортимент спортивних товарів, отримаєте консультації фахівців, які люблять свою справу, бо самі мають високі досягнення в спорті. Допоможуть Вам заощадити час і гроші.

Спорт має просто унікальними властивостями. Він об'єднує людей, знайомить їх один з одним, створює якусь корисну яфейку суспільства. Ну і нарешті, просто спорт зміцнює наше здоров'я, наш характер, витривалість і навіть розумові здібності. Розвиваються такі корисні навички, як спритність, швидкість, координація, реакція, сила, терпіння. Спорт перетворює людей в більш стійких особистостей до різноманітних негативних факторів зовнішнього середовища. Спорт - це в більшості своїй маса позитивних емоцій.

Хотілося б також сказати, що найбільш корисним для людини, як і для суспільства в цілому, є саме заняття спортом на будь-якому рівні. Обумовлено це багато в чому з тим, що людство, незважаючи на весь сучасний науковий прогрес, деградує сам по собі, хоча, звичайно, при цьому у визначених сферах він росте. Людина все більше прагне спростити собі життя. І тепер фізична праця передається все більшою мірою техніці. А людина, між тим, поступово втрачає всі свої фізичні якості, якими раніше володів. Вже науково відомо, що людина, у порівнянні зі своїми предками, став більш немічним. Крім відсутності спорту в житті людини до цього додаються ще й шкідливі пристрасті: спиртне, тютюн, наркотики.

А щоб не піддаватися на все це - вкрай важливо займатися спортом, який зміцнює дух, дає впевненість у собі, що приносить людині розуміння, що всі шкідливі звички просто не потрібні в його житті. Спорт прямо протилежний всім цим зловісним проявам, і виступає тією альтернативою, яка не дозволить людині стати алкоголіком, курцем або наркоманом.

Ось чому роль спорту в нашому житті настільки велика! І важливо, щоб пропаганда фізичної спорту несходила на нівець, а зростання її в масах тільки збільшувалося.