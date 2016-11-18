Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





9 грудня 2016 року за головування начальник управління фізичної культури та спорту Юрія Майбороди та керівника відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського відбулося засідання Колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та звітні збори Олімпійської ради відділення НОК України у Львівській області.

Перед початком цього представницького форуму було вшановано пам'ять захисників України в зоні АТО, а також представників сфери фізичної культури та спорту Львівщини, які відійшли у засвіти в 2016 році, а серед них заслужений майстер спорту СРСР з плавання, учасник Ігор двох Олімпіад (1956, 1960) Геннадій Андросов; начальник навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець» Володимир Мельніков; майстер спорту міжнародного класу, директор ДЮСШ № 3 м. Львова Роман Гривняк та ін.

Спортивний та олімпійський актив Львівщини оплесками, квітами та почесною відзнакою привітав із ювілеєм активного учасника руху ветеранів спорту Оксану Заліско.

Голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський вручив подяки лауреатам обласного конкурсу серед спортивних журналістів «Україна Олімпійська» та побажав кращим з поміж них здобутків у загальноукраїнському конкурсі НОК України. При цьому щирі оплески подяки лунали для завідувача відділу спортивного мовлення філії Національної телекомпанії України Львівської регіональної дирекції Василя Тріски; редактора рубрики спорту медіа холдингу ТРК «Люкс 24» Марічки Кулачковської; автора рубрики «Спорт» щоденної газети «Високий замок» Олени Садовник; журналіста інформаційного агентства «Вголос» Богдана Пастернака; ведучої рубрики журналу для молоді «Сто талантів» Наталії Васьо; оператора відділу спортивного мовлення філії Національної телекомпанії України Львівської регіональної дирекції Олексія Рапіти та інших.

Директор обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович грамотами та командними кубками відзначив керівників секторів спорту райдержадміністрацій за підсумками ХХV спортивних Ігор Львівщини й IХ обласних ігор ветеранів спорту, які цьогоріч були присвячені 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського.

Відтак учасники спільного засідання обговорили й ухвалили відповідні рішення з таких питань порядку денного:

- Стан та перспективи покращення організації фізичного виховання студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації у Львівській області;

- Про хід підготовки спортсменів Львівщини до участі у Х Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у складах збірних команди України та перспективи розвитку неолімпійських видів спорту у Львівській області;

- Про підсумки діяльності відділення НОК України у Львівській області у 2016 році;

- Про затвердження нової редакції Положення про відділення згідно чинного законодавства"Про громадські об'єднання" та відповідно до Закону України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”.

Участь в обговоренні питань порядку денного взяли начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода; голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський; начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОіН України Анатолій Ігнатович; начальник відділу спорту та проведення заходів управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Уляна Штангрет; віце-президент федерації каное України, голова федерації веслування на байдарках і каное Львівщини Володимир Милян; проректор Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського проф. Володимир Левків; виконавчий директор відділення НОК України у Львівській області Христина Опьола;проректор Львівського Національного медичного університету імені Д.Галицького проф. А. Магльований.

Члени Олімпійської ради висловили одноголосну підтримку звернень відповідних суб’єктів олімпійського руху Львівщини докооптувати до складу виконкому відділення НОК України у Львівській області голову обласної організації ФСТ «Колос» Лілію Білінську та президента обласної федерації важкої атлетики Василя Дзвінника.

Загалом завершення спортивного та олімпійського року відбулося на мажорній ноті й з упевненістю на нове олімпійське чотириріччя.