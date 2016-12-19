Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У суботу, 24 грудня, вся футбольна родина району зібралась у приміщенні сесійного залу Буської районної ради на урочисте підведення підсумків футбольного сезону Буського району 2016 року.

Футбол - це вид спорту №1 в нашому районі. Тому на святі звучало багато похвальних слів на адресу керівників та тренерів команд, гравців та вболівальників, організаторів змагань, які в ці не прості часи, знаходять сили, бажання та можливості, щоб розвивати футбол, залучати дітей та молодь до систематичних занять фізичними вправами, а ветеранам підтримувати свій фізичний стан. Серед таких почесних гостей, що щиро вітали: голова Буської районної ради Богдан Глова, голова Федерації футболу Буського району Степан Вольський, редактор часопису «Воля народу» Микола Іванців, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інфраструктури і молодіжної політики РДА Дмитро Татарин.

Голова Буської райради Богдан Глова вітаючи спортсменів, зазначив, що футбол згуртовує всіх нас, ми стаємо як сім’я, в якій один за всіх і всі за одного. Ми знаходимо нових друзів, колег. Займаючись, ми стаємо сильніше фізично і морально, що допомагає нам переборювати різні труднощі. Людина обравши футбол вже сильна і мотивована, яка готова до труднощів. Працюючи в поті лиця вона отримає гарне здоров’я, силу, мужність, витривалість, мотивацію до нових здобутків.

Далі відбулось нагородження кращих команд та гравців сезону, які отримали почесні медалі і кубки.

А передувала урочистій миті нагородження та вшанування переможців футбольної першості сезону 2016 року офіційна частина з порядком денним, де було внесено зміни до статуту Федерації футболу району, у зв'язку із зміною податкового законодавства, та заслухано звіт Федерації футболу Буського району за 2015 - 2016 роки.

/ при підготовці інформаційного повідомлення використано матеріали Буського медіапорталу/.