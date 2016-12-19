Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Кізлівські майстрині і гармати, і царські карети виготовити можуть
Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата – сьогодні лише музейні речі. Ось ті рівняни, що мають нагоду частіше курсувати автодорогою Київ-Чоп мабуть зауважили, що на обочині траси села Кізлів, що на Львівщині, час від часу виставляють, як не гармату, то карету. І щоразу інші моделі та які розкішні, з ліхтарями, кованими хвірточками, з справжньою стародавньою скринею. А гармата! Невже вона справжня, стріляє? Так і хочеться до усього цього доторкнутись, а ще більше покататись на кареті. Журналістська цікавість не давала спокою. Голова сільради повідомила, що виготовлення цих раритетних речей у них, у селі, займається не чоловіки, а жінки-підприємці!.
В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА
В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.


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Новини Буська » Спортивні новини
Спортивні новини

У Буську підвели підсумки футбольного сезону 2016 року

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У суботу, 24 грудня, вся футбольна родина району зібралась у приміщенні сесійного залу Буської районної ради на урочисте підведення підсумків футбольного сезону Буського району 2016 року.
Футбол - це вид спорту №1 в нашому районі. Тому на святі звучало багато похвальних слів на адресу керівників та тренерів команд, гравців та вболівальників, організаторів змагань, які в ці не прості часи, знаходять сили, бажання та можливості, щоб розвивати футбол, залучати дітей та молодь до систематичних занять фізичними вправами, а ветеранам підтримувати свій фізичний стан. Серед таких почесних гостей, що щиро вітали: голова Буської районної ради Богдан Глова, голова Федерації футболу Буського району Степан Вольський, редактор часопису «Воля народу» Микола Іванців, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інфраструктури і молодіжної політики РДА Дмитро Татарин.

Голова Буської райради Богдан Глова вітаючи спортсменів, зазначив, що футбол згуртовує всіх нас, ми стаємо як сім’я, в якій один за всіх і всі за одного. Ми знаходимо нових друзів, колег. Займаючись, ми стаємо сильніше фізично і морально, що допомагає нам переборювати різні труднощі. Людина обравши футбол вже сильна і мотивована, яка готова до труднощів. Працюючи в поті лиця вона отримає гарне здоров’я, силу, мужність, витривалість, мотивацію до нових здобутків.

Далі відбулось нагородження кращих команд та гравців сезону, які отримали почесні медалі і кубки.
А передувала урочистій миті нагородження та вшанування переможців футбольної першості сезону 2016 року офіційна частина з порядком денним, де було внесено зміни до статуту Федерації футболу району, у зв'язку із зміною податкового законодавства, та заслухано звіт Федерації футболу Буського району за 2015 - 2016 роки.

/ при підготовці інформаційного повідомлення використано матеріали Буського медіапорталу/.


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