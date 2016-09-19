Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Львові проходитиме «Забіг проти дискримінації»
У суботу, 1 жовтня відбудеться масштабний Забіг Проти Дискримінації, який розпочнеться о 9.00 відразу в двох містах: Києві (Труханів острів) і Львові (Стрийський парк), під гаслом “Біжи не від, а проти дискримінації!”.
Мандрівник зі Львова з діагнозом ДЦП подолав половину Європи на унікальному велосипеді
Учасники особливого велопроекту On 3 wheels (На трьох колесах) днями відсвяткували екватор подорожі на горі Монблан – найвищій вершині Альп. Нагадаємо, 13 серпня стартувала велоподорож зі Львова до Лісабону. Іван Маслюк, незважаючи на ДЦП, щодня їде на спеціальному триколісному велосипеді до 100 кілометрів. Так він разом з друзями планують подолали 5000 км через 12 країн. Половина шляху вже позаду: https://www.youtube.com/watch?v=WH07UyYO4Og&feature=youtu.be


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Новини Буська » Спортивні новини
Спортивні новини

У Львові проходитиме «Забіг проти дискримінації»

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

У суботу, 1 жовтня  відбудеться масштабний Забіг Проти Дискримінації, який розпочнеться о 9.00 відразу в двох містах: Києві (Труханів острів) і Львові (Стрийський парк), під гаслом “Біжи не від, а проти дискримінації!”.

Усі небайдужі матимуть змогу подолати  дистанцію  в п’ять кілометрів, щоб заявити  – сидіти та закривати очі на порушення прав людини не вихід, адже конструктивна позиція -  діяти самому та мотивувати інших відстоювати свої права на повноцінне життя. 
Жінки, чоловіки, люди з дитячими візками та на візках, з собаками та без них, професіонали та аматори – взяти участь можуть всі, хто бажає протидіяти дискримінації.
Більш того, до забігу долучаться не тільки громадські активісти, а і представники бізнесу, державних установ. 
Забіг відбудеться в рекламної кампанії проекту “Дискримінація обмежує. Протидій!”, яка
стартувала 1 вересня в Києві та 6 регіонах України.  Організатори спортивна ініціатива Runday та Кампанія проти дискримінації.

Реєстрація для учасників забігу за лінком https://runday.org/register/; для ЗМІ - за  тел. 093 658 63 10 або емейл tekuchova.iryna@gmail.com. Контактна особа: Текучова Ірина
Проект “Дискримінація обмежує. Протидій!” проходить у партнерстві з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

Версія для друку
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