Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У суботу, 1 жовтня відбудеться масштабний Забіг Проти Дискримінації, який розпочнеться о 9.00 відразу в двох містах: Києві (Труханів острів) і Львові (Стрийський парк), під гаслом “Біжи не від, а проти дискримінації!”.

Усі небайдужі матимуть змогу подолати дистанцію в п’ять кілометрів, щоб заявити – сидіти та закривати очі на порушення прав людини не вихід, адже конструктивна позиція - діяти самому та мотивувати інших відстоювати свої права на повноцінне життя.

Жінки, чоловіки, люди з дитячими візками та на візках, з собаками та без них, професіонали та аматори – взяти участь можуть всі, хто бажає протидіяти дискримінації.

Більш того, до забігу долучаться не тільки громадські активісти, а і представники бізнесу, державних установ.

Забіг відбудеться в рекламної кампанії проекту “Дискримінація обмежує. Протидій!”, яка

стартувала 1 вересня в Києві та 6 регіонах України. Організатори спортивна ініціатива Runday та Кампанія проти дискримінації.

Реєстрація для учасників забігу за лінком https://runday.org/register/; для ЗМІ - за тел. 093 658 63 10 або емейл tekuchova.iryna@gmail.com. Контактна особа: Текучова Ірина

Проект “Дискримінація обмежує. Протидій!” проходить у партнерстві з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.