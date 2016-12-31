Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Святкуємо разом Святкуємо разом 1 січня – день народження Степана Бандери Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01



1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність своєї батьківщини. Вороги української нації усіляко силкуються применшити роль Степана Бандери у визвольній боротьбі, зводячи її до суто організаторських, хуторянських ідей. На сьогодні для широкого загалу ще не повністю розкрита інтелектуальна праця Степана Бандери, його теоретично – практичні концепції, стратегічні й тактичні ідеї та прогнози. Для того, аби глибше пізнати постать Степана Бандери – легендарного провідника українського національного руху та простої людини, слід звернутися до книжок з історії України. Їх можна позичити в Буській центральній районній бібліотеці ім.І.Котляревського. В переддень уродин відомого українця бібліотекарі районної книгозбірні оформили книжкову виставку «Степан Бандера – творець нової епохи», яку запрошуємо переглянути бущан.

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Кількість переглядів - 0 tata 2016-12-31 18:10:22

Якщо коротко і одним Словом-то просто зрадник України...

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