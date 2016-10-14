Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Районний захід з нагоди відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, 74-ї річниці створення УПА, Дня українського козацтва і Дня захисника України відбувся сьогодні, 14 жовтня, у центрі селищі Красне біля братської могили повстанців і місця останнього спочинку Головнокомандувача УПА Василя Семеновича Кука.

Привітати ветеранів ОУН-УПА, воїнів АТО, вшанувати світлу пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за Українську державу, прибули голова райдержадміністрації Петро Мороз, голова районної ради Богдан Глова, їх заступники, Красненський селищний голова Микола Чучман, депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський, церковні громади селища на чолі з настоятелями церков отцем Юрієм Толочним та отцем Степаном Жукровським, громадськість району, молодь.

Насамперед, учасники заходу спільною молитвою звернулися до Покрови Пресвятої Богородиці, аби вона повсякчас оберігала Україну та її людей, молилися за встановлення миру в нашій державі та за перемогу над окупантами. До учасників заходу звернулися з промовами священики, Красненський селищний голова М.Чучман.

Надалі слово мав голова районної ради Богдан Глова, який у своєму виступі акцентував увагу на історичних етапах боротьби нашого народу за незалежність, розповів про становлення та героїчну боротьбу Української Повстанської Армії, участь у ній наших земляків, зокрема легендарного Головнокомандувача УПА Василя Кука.

Звертаючись до краян, голова районної державної адміністрації Петро Мороз подякував ветеранам ОУН-УПА за їх вклад у здобуття Україною незалежності та зазначив, що їх справу захисту України достойно продовжують військовослужбовці ЗСУ, інших військових формувань, які захищають сьогодні державу на сході від окупаційних військ РФ, а прості громадяни - від найменших до сивочолих – у різний спосіб допомагають їм відстоювати державність.

«У день великого релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці бажаю кожному з Вас, кожному українцю, миру, єдності, порозуміння і добра. Вічна пам'ять тим, хто загинув на полі бою, чи був закатований за любов до своєї землі, до України.

Низький уклін нашим воїнам, що стали у борні на захист Української держави! Слава кожному з Вас і слава Україні!», -зазначив Петро Мороз на завершення свого виступу.

Грамоти та подяки від Буської РДА та районної ради керівники району вручили військовослужбовцям Буського районного військового комісаріату, який очолює з часу відновлення його роботи підполковник Ігор Томачук, обласному військовому комісару Олександру Тіщенку, волонтерам, які повсякчас допомагали всім необхідним на передовій.

Корзини квітів до підніжжя могил В.Кука та постанців поклали керівники РДА та райради, демобілізовані воїни - учасники бойових дій в зоні АТО.

На завершення районного заходу присутні мали нагоду почути низку патріотичних пісень у виконанні місцевих аматорів сцени, побувати у краєзнавчому музеї Красного, левова частка експозицій якого присвячена національно-визвольній боротьбі за Українську державу та генерал-хорунжому Василю Степановичу Куку.

Ведучими заходу були Надія та Віктор Хом'якевичі.