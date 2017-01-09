Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Діти з дитячого будинку привітали колядками працівників райдержадміністрації
19 січня, на Свято Водохреща, вихованці дитячого будинку «Добре серце» разом з своїми наставниками привітали колектив працівників райдержадміністрації колядками та новорічними віншуваннями


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Святкуємо разом

Діти з дитячого будинку привітали колядками працівників райдержадміністрації

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

19 січня, на Свято Водохреща, вихованці дитячого будинку «Добре серце» разом з своїми наставниками привітали колектив працівників райдержадміністрації колядками та новорічними віншуваннями, засіяли зерном на щастя, на здоров’я, на Новий 2017 рік.
Голова райдержадміністрації Петро Мороз подякував колядникам за чудовий виступ, а керівнику закладу Володимиру Пристачу побажав подальшої продуктивної праці, повсякчас опікуватися дітьми, яким бракує батьківського піклування.
Від керівництва РДА за хорошу коляду діти з «Доброго серця» отримали гроші, солодощі та трилітрову банку запашного меду.

Виступ вихованців «Доброго серця» продовжили віншування, колядки і щедрівки від педагогів Буського будинку дитячої та юнацької творчості відділу освіти РДА. Вони полонили серця працівників райдержадміністрації своєю оригінальністю та майстерним виконанням різдвяних пісень.


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