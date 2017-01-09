Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





19 січня, на Свято Водохреща, вихованці дитячого будинку «Добре серце» разом з своїми наставниками привітали колектив працівників райдержадміністрації колядками та новорічними віншуваннями, засіяли зерном на щастя, на здоров’я, на Новий 2017 рік.

Голова райдержадміністрації Петро Мороз подякував колядникам за чудовий виступ, а керівнику закладу Володимиру Пристачу побажав подальшої продуктивної праці, повсякчас опікуватися дітьми, яким бракує батьківського піклування.

Від керівництва РДА за хорошу коляду діти з «Доброго серця» отримали гроші, солодощі та трилітрову банку запашного меду.

Виступ вихованців «Доброго серця» продовжили віншування, колядки і щедрівки від педагогів Буського будинку дитячої та юнацької творчості відділу освіти РДА. Вони полонили серця працівників райдержадміністрації своєю оригінальністю та майстерним виконанням різдвяних пісень.