Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У вівторок, 13 грудня, у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція "150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаймо майбутнє". Її присвятили 200-річчю від часу заснування університету та 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"За 150 років своєї історії кооперативний рух пройшов різні етапи розвитку. У 30-х роках ХХ ст, саме тут, у Галичині, завдяки цьому рухові була врятована українська ідентичність. Саме тоді гасло “Свій до свого по своє” пройшло крізь серця багатьох галичан і перетворило цей рух не просто в економічний, а й у рух самоідентифікації українців, і зберегло нас як спільноту, - наголосив Олег Синютка. - І сьогодні, вже у незалежній Україні, ми по-новому сприймаємо це явище, адже розуміємо, що із малих та середніх підприємств маємо витворити спільноту, яка дасть поштовх до розвитку економіки країни. Тому саме сьогодні особливо важливим є обмін досвідом між науковцями та практиками, а також співпраця із нашими європейськими колегами".

Після привітальних слів відбулося урочисте погашення маркованих конвертів, присвячених 150-річчю споживчої кооперації України та 200-річчю Львівського торговельно-економічного університету.

У рамках конференції відбулося три пленарні засідання. Зокрема, "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього", "Соціально-економічні перетворення у постмодерному суспільстві споживання. Чи відповідає кооперація викликам сучасності?" та "Світ на етапі нової технічної революції та зміни економічної моделі розвитку. Чи є у кооперації адекватна відповідь?".

Продемонстрували учасникам заходу і фільм: "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього" та презентацію "Споживчі кооперативи в Європі: чемпіони з обслуговування громад і задоволення потреб населення за рахунок інновацій і відкритості для всіх".