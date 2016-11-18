Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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До 150-літнього ювілею кооперативного руху погасили маркований конверт
У вівторок, 13 грудня, у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція "150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаймо майбутнє".
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У вівторок, 13 грудня, у Львівському Палаці мистецтв відбулось відкриття благодійної виставки "Для бійців від митців". Усі запропоновані на експозиції художні твори можна буде придбати, а виручені кошти підуть на закупівлю тактичного обладнання, зокрема тепловізора та підзорної труби для воїнів АТО


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Святкуємо разом

До 150-літнього ювілею кооперативного руху погасили маркований конверт

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У вівторок, 13 грудня, у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція "150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаймо майбутнє". Її присвятили 200-річчю від часу заснування університету та 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.
"За 150 років своєї історії кооперативний рух пройшов різні етапи розвитку. У 30-х роках ХХ ст, саме тут, у Галичині, завдяки цьому рухові була врятована українська ідентичність. Саме тоді гасло “Свій до свого по своє” пройшло крізь серця багатьох галичан і перетворило цей рух не просто в економічний, а й у рух самоідентифікації українців, і зберегло нас як спільноту, - наголосив Олег Синютка. - І сьогодні, вже у незалежній Україні, ми по-новому сприймаємо це явище, адже розуміємо, що із малих та середніх підприємств маємо витворити спільноту, яка дасть поштовх до розвитку економіки країни. Тому саме сьогодні особливо важливим є обмін досвідом між науковцями та практиками, а також співпраця із нашими європейськими колегами".

Після привітальних слів відбулося урочисте погашення маркованих конвертів, присвячених 150-річчю споживчої кооперації України та 200-річчю Львівського торговельно-економічного університету.
У рамках конференції відбулося три пленарні засідання. Зокрема, "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього", "Соціально-економічні перетворення у постмодерному суспільстві споживання. Чи відповідає кооперація викликам сучасності?" та "Світ на етапі нової технічної революції та зміни економічної моделі розвитку. Чи є у кооперації адекватна відповідь?".
Продемонстрували учасникам заходу і фільм: "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього" та презентацію "Споживчі кооперативи в Європі: чемпіони з обслуговування громад і задоволення потреб населення за рахунок інновацій і відкритості для всіх".


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