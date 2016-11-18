Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Святкуємо разом Святкуємо разом Як на Бущині відзначатимуть Різдвяні свята (програма) Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Відділ культури і туризму Буської РДА оприлюднив програму проведення масових заходів, запланованими сільськими та селищними Народними домами Буського району. Гості нашого району мають можливість долучитись до різдвяних заходів та традицій нашого Надбужжя. № Назва Народного дому Назва запланованого заходу Дата та час проведення Місце проведення 1 Буський РНД Районне театралізоване дійство «Велика коляда» (виступи вертепів, колядників, щедрувальниць) 14 січня о 15.00 год Біля головної ялинки 2 НД Андріївка Майстер-клас по виготовленню ялинкових прикрас 5 січня о 12.00 год Народний дім Привітання мешканців села із Різдвом Христовим.Вертеп. По селу Вітання із Старим Новим роком (колядники, сівачі) 14 січня По селу Вітання для сельчан «Щедрий вечір, добрий вечір» 19 січня По селу 3 НД с.Балучин Різдвяні привітання «Заспіваймо славу Богу» (колядки, вертеп) 7-9 січня По селу 4 НД с.Безброди Вертеп по селі 7-9 січня По селу Святкування Старого Нового року. Віншування, щедрівки 14 січня По селу 5 НД с.Бог-данівка Привітання мешканців села із Різдвом Христовим «Над вертепом звізда ясна світлом засіяла» 7 січня По селу Зустріч Старого Нового року 13 січня По селу Щедрівки «Щедрий вечір, українці» 18 січня По селу 6 НД с.Боло-жинів Привітання мешканців села із Різдвом Христовим 7-9 січня По селу 7 НД Вербляни Виступ сільського вертепу 7-8 січня По селу Свято коляди «Іде селом коляда» 15 січня По селу 8 НД с.Грабово Свято Різдва Христового. Колядки 7 січня По селу Хрещення Господнє – свято Богоявлення. Щедрівки 19 січня По селу 9 НД с.Гута Вертеп та коляда – традиції Різдва 7 січня По селу 10 НД с.Журатин Привітання мешканців села вертепом та колядниками 7-8 січня По селу 11 НД Заводське Проект «Україна колядує» 7-9 січня По селу Театралізоване дійство «Водіння кози» 14 січня По селу 12 НД с.Задвір'я Привітання мешканців села із Різдвом Христовим (колядки і т.д) 7-8 січня По селу 13 НД с. Закомар’я Майстер-клас по виготовленню дідуха 5 січня НД Театралізовне дійство за участю вертепу та колядників 14 січня По селу 14 НД с.Кізлів Вертепне дійство, колядування по селу По селу 15 НД смт. Красне Вітання мешканців селища з Різдвом Христовим (колядки, вертеп) 7-9 січня з 18.00 год По селу Святковий вечір зустрічі Старого Нового року 14 січня 14.00 год. НД 16 НД с.Куди-рявці Різвдяний вертеп 8 січня По селу Виставка картин місцевого художника Григорія Холодницького 15 січня НД 17 НД с.Купче Різдвяний вертеп 7 січня По селу Спільна Різдвяна коляда 14 січня По селу 18 НД с.Кути Звітний концерт 14 січня НД Щедрівка 19-20 січня По селу 19 НД с.Новий Милятин Різдвяна програма для мешканців села «Христос народився з Діви воплотився» 8 січня НД Конкурс новорічної віншівки «Віншую вас в коляді в гаразді» 18 січня НД 20 НД с. Новосілки Різдвяний вертеп 8 січня По селу Вечір відпочинку для молоді 15 січня НД 21 НД с.Ожидів Святковий концерт «Радість нині у кожній родині» 8 січня НД Вечір відпочинку для молоді. Святкова дискотека. 14 січня НД Круглий стіл «Старий Новий рік – народний оберіг, оберіг традицій та унікальності» 15 січня НД 22 НД с.Олесько Вітання для мешканців вертепом «З колядою від хати до хати» 7-9 січня По селу Свято коляди 15 січня Біля центральної ялинки 23 НД с.Острівчик-Пильний «Весела коляда» - виступ вертепів, коляди та щедрівки по селу. 7-9 січня По селу 24 НД с. Переволочна «Весела коляда» - виступ вертепів, коляди та щедрівки по селу. 7-8 січня По селу Зустріч Старого Нового року 14 січня НД Відзначення свят Водохреща 19 січня НД 25 НД с. Полтва Фолькорне дійство «Вертеп» 7-9 січня’ По селу 26 НД с. Ракобовти «Радість нині у кожній родині» (колядки, вертеп) 8 січня НД Різдвяні привітання. Святкування Маланки 13 січня НД Щедрий вечір. Щедрівки в оселях сельчан 18 січня По селу 27 НД Ріпнів Вертеп 8-9 січня По селу 28 НД с.Русилів Колядуймо разом 7-8 січня По селу «Сійся, родися» - заспівайом добром кожну оселю 14 січня По селу 29 НД с.Старий Милятин «Ой радуйся земле» 8 січня НД «Щедрий вечір, добрий вечір» 15 січня НД 30 НД с.Стовпин Вертеп «Зачарована віхола» 7-9 січня По селу 31 НД с.Теребежі Колядування.Вертеп 7-8 січня По селу 32 НД с.Топорів «З Різдвом Христовим» - театралізоване дійство 7 січня По селу Вертеп «Зачарована віхола» 14 серпня По селу 33 НД с.Циків Вертепне дійство «Дзонять дзвони» 7-9 січня По селу Свято Василя Великого «Обряди, традиції, новорічне засівання» 14 січня По селу 34 НД с.Чішки Вертепне дійство 8 січня По селу Щедрує ансамбль «Чішківчанка» НД 19 січня По селу 35 НД с.Чучмани Виставка Новорічних композицій 7-19 січня НД 36 НД с. Яблунівка Вертеп 6-7 січня По селу Коляда 8 січня По селу Щедрівки 19 січня По селу

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