Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Відділ культури і туризму Буської РДА оприлюднив програму проведення масових заходів, запланованими сільськими та селищними Народними домами Буського району. Гості нашого району мають можливість долучитись до різдвяних заходів та традицій нашого Надбужжя.
|
№
|
Назва Народного дому
|
Назва запланованого заходу
|
Дата та час проведення
|
Місце проведення
|
1
|
Буський РНД
|
Районне театралізоване дійство «Велика коляда» (виступи вертепів, колядників, щедрувальниць)
|
14 січня о 15.00 год
|
Біля головної ялинки
|
2
|
НД Андріївка
|
Майстер-клас по виготовленню ялинкових прикрас
|
5 січня о 12.00 год
|
Народний дім
|
Привітання мешканців села із Різдвом Христовим.Вертеп.
|
По селу
|
Вітання із Старим Новим роком (колядники, сівачі)
|
14 січня
|
По селу
|
Вітання для сельчан «Щедрий вечір, добрий вечір»
|
19 січня
|
По селу
|
3
|
НД с.Балучин
|
Різдвяні привітання «Заспіваймо славу Богу» (колядки, вертеп)
|
7-9 січня
|
По селу
|
4
|
НД с.Безброди
|
Вертеп по селі
|
7-9 січня
|
По селу
|
Святкування Старого Нового року. Віншування, щедрівки
|
14 січня
|
По селу
|
5
|
НД с.Бог-данівка
|
Привітання мешканців села із Різдвом Христовим «Над вертепом звізда ясна світлом засіяла»
|
7 січня
|
По селу
|
Зустріч Старого Нового року
|
13 січня
|
По селу
|
Щедрівки «Щедрий вечір, українці»
|
18 січня
|
По селу
|
6
|
НД с.Боло-жинів
|
Привітання мешканців села із Різдвом Христовим
|
7-9 січня
|
По селу
|
7
|
НД Вербляни
|
Виступ сільського вертепу
|
7-8 січня
|
По селу
|
Свято коляди «Іде селом коляда»
|
15 січня
|
По селу
|
8
|
НД с.Грабово
|
Свято Різдва Христового. Колядки
|
7 січня
|
По селу
|
Хрещення Господнє – свято Богоявлення. Щедрівки
|
19 січня
|
По селу
|
9
|
НД с.Гута
|
Вертеп та коляда – традиції Різдва
|
7 січня
|
По селу
|
10
|
НД с.Журатин
|
Привітання мешканців села вертепом та колядниками
|
7-8 січня
|
По селу
|
11
|
НД Заводське
|
Проект «Україна колядує»
|
7-9 січня
|
По селу
|
Театралізоване дійство «Водіння кози»
|
14 січня
|
По селу
|
12
|
НД с.Задвір'я
|
Привітання мешканців села із Різдвом Христовим (колядки і т.д)
|
7-8 січня
|
По селу
|
13
|
НД с. Закомар’я
|
Майстер-клас по виготовленню дідуха
|
5 січня
|
НД
|
Театралізовне дійство за участю вертепу та колядників
|
14 січня
|
По селу
|
14
|
НД с.Кізлів
|
Вертепне дійство, колядування по селу
|
По селу
|
15
|
НД смт.
Красне
|
Вітання мешканців селища з Різдвом Христовим (колядки, вертеп)
|
7-9 січня з 18.00 год
|
По селу
|
Святковий вечір зустрічі Старого Нового року
|
14 січня 14.00 год.
|
НД
|
16
|
НД с.Куди-рявці
|
Різвдяний вертеп
|
8 січня
|
По селу
|
Виставка картин місцевого художника Григорія Холодницького
|
15 січня
|
НД
|
17
|
НД с.Купче
|
Різдвяний вертеп
|
7 січня
|
По селу
|
Спільна Різдвяна коляда
|
14 січня
|
По селу
|
18
|
НД с.Кути
|
Звітний концерт
|
14 січня
|
НД
|
Щедрівка
|
19-20 січня
|
По селу
|
19
|
НД с.Новий Милятин
|
Різдвяна програма для мешканців села «Христос народився з Діви воплотився»
|
8 січня
|
НД
|
Конкурс новорічної віншівки «Віншую вас в коляді в гаразді»
|
18 січня
|
НД
|
20
|
НД с.
Новосілки
|
Різдвяний вертеп
|
8 січня
|
По селу
|
Вечір відпочинку для молоді
|
15 січня
|
НД
|
21
|
НД с.Ожидів
|
Святковий концерт «Радість нині у кожній родині»
|
8 січня
|
НД
|
Вечір відпочинку для молоді. Святкова дискотека.
|
14 січня
|
НД
|
Круглий стіл «Старий Новий рік – народний оберіг, оберіг традицій та унікальності»
|
15 січня
|
НД
|
22
|
НД с.Олесько
|
Вітання для мешканців вертепом «З колядою від хати до хати»
|
7-9 січня
|
По селу
|
Свято коляди
|
15 січня
|
Біля центральної ялинки
|
23
|
НД с.Острівчик-Пильний
|
«Весела коляда» - виступ вертепів, коляди та щедрівки по селу.
|
7-9 січня
|
По селу
|
24
|
НД с.
Переволочна
|
«Весела коляда» - виступ вертепів, коляди та щедрівки по селу.
|
7-8 січня
|
По селу
|
Зустріч Старого Нового року
|
14 січня
|
НД
|
Відзначення свят Водохреща
|
19 січня
|
НД
|
25
|
НД с.
Полтва
|
Фолькорне дійство «Вертеп»
|
7-9 січня’
|
По селу
|
26
|
НД с.
Ракобовти
|
«Радість нині у кожній родині» (колядки, вертеп)
|
8 січня
|
НД
|
Різдвяні привітання. Святкування Маланки
|
13 січня
|
НД
|
Щедрий вечір. Щедрівки в оселях сельчан
|
18 січня
|
По селу
|
27
|
НД Ріпнів
|
Вертеп
|
8-9 січня
|
По селу
|
28
|
НД с.Русилів
|
Колядуймо разом
|
7-8 січня
|
По селу
|
«Сійся, родися» - заспівайом добром кожну оселю
|
14 січня
|
По селу
|
29
|
НД с.Старий Милятин
|
«Ой радуйся земле»
|
8 січня
|
НД
|
«Щедрий вечір, добрий вечір»
|
15 січня
|
НД
|
30
|
НД с.Стовпин
|
Вертеп «Зачарована віхола»
|
7-9 січня
|
По селу
|
31
|
НД с.Теребежі
|
Колядування.Вертеп
|
7-8 січня
|
По селу
|
32
|
НД с.Топорів
|
«З Різдвом Христовим» - театралізоване дійство
|
7 січня
|
По селу
|
Вертеп «Зачарована віхола»
|
14 серпня
|
По селу
|
33
|
НД с.Циків
|
Вертепне дійство «Дзонять дзвони»
|
7-9 січня
|
По селу
|
Свято Василя Великого «Обряди, традиції, новорічне засівання»
|
14 січня
|
По селу
|
34
|
НД с.Чішки
|
Вертепне дійство
|
8 січня
|
По селу
|
Щедрує ансамбль «Чішківчанка» НД
|
19 січня
|
По селу
|
35
|
НД с.Чучмани
|
Виставка Новорічних композицій
|
7-19 січня
|
НД
|
36
|
НД с.
Яблунівка
|
Вертеп
|
6-7 січня
|
По селу
|
Коляда
|
8 січня
|
По селу
|
Щедрівки
|
19 січня
|
По селу