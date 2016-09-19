Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Вчора, 24 вересня в приміщенні районного Народного Дому відбувся мистецький вечір, присвячений 20-річчю творчості нашого земляка Олександра Саримсакова. Він автор сотні віршів та музичних композицій, а ще – художник, колекціонер, засновник школи самовдосконалення, директор Центру духовності та фізичного розвитку «Вічний рух», директор Міжнародного фестивалю вокально-хореографічного мистецтва «Від серця до серця», засновник фестивалю «Діамант Карпат».

Привітати ювіляра цього вечора зібрались поважні і добре знані у нашому місті люди. Серед них були і творчі особистості, і керівники районної влади, і освітяни, і однокласники, і військовослужбовці Навчального центру Національної Гвардії України (м.Золочів), і просто палкі шанувальники творчості Олександра Саримсакова.

На урочистому вечорі нашого земляка вітали голова Буської районної ради Богдан Глова та перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків. Приєднались до привітань і колеги Олександра, однокласники, депутат райради Володимир Пристач, художні керівники хореографічно-танцювальних колективів, гості свята.

Твори Саримсакова вже давно зажили своїм власним життям. Його авторські пісні звучали від Тетяни Новак, зразкового дитячого хору «Осанна» Перимишлянського РНД (кер. О.Говінська), Джона (Сергій Тихоненко) та Світлани Захаревич з Одеси..

В ході концерту виступили зразкові хореографічні колективи «Арніка» (кер.А.Діяк), «Нові зірки» (кер.М.Зеленська) та «Плеяда» Красненського НД (кер. Мар’яна Козак та Юлія Сандалова). Олександр Саримсаков зі сцени читав власні вірші, співав пісні та проводив сеанси інтуїтивної музики екзотичних інструментів світу, демонстрував надможливості людини та багато іншого.

Ведуча заходу Любов Огороднік зачитала Наказ Всеукраїнського об’єднання громадян «Країна» про нагородження військовослужбовців відзнаками за стійкість і мужність, зразкове виконання службового обов'язку, що були виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО в Луганській та Донецькій областей, згідно з яким були нагороджені медаллю «За охорону рідної держави»:

- командир 3-го відділення взводу 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, старший сержант, почесний громадянин Буського району Олександр Мошонкін;

- командир саперного відділення, інженер саперної роти 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, сержант Ігор Генза;

- солдат 3-го взводу 7-ї роти 3-го батальйону 80-ї окремої десантної-штурмової бригади Любомир Гринюк.

Також медаллю був нагороджений і волонтер Олександр Саримсаков, який не раз з бійцями перебував під прапором цієї бригади в окопах на східних рубежах країни. Нагородження здійснювалось за представленням Всеукраїнського об’єднання «Народні Герої». На пам'ять Олександру Саримсакові військовослужбовці подарували прапор своєї 80-ї окремої десантної-штурмової бригади.

Протягом всього творчого вчора Олександра Саримсакова, чарівна ведуча заходу Любов Огороднік також розповідала про його творче життя, композиторську та духовну діяльність.

Глядачі надзвичайно були вдячні нашому землякові за творчий вечір. Про це свідчили гучні овації, якими вони вітали кожну композицію його зіркових гостей.

Текст і фото Роман МАТВІЮК