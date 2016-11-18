Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки
В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan».
В Красному відбувся новорічний вечір. Фото


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Святкуємо разом
Святкуємо разом

Новорічне свято у Верблянах на Бущині

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

30 грудня в залі Народного дому с. Вербляни відбулось Новорічне свято, яке підготувала директор НД Кушинська О.В. з учасниками гуртків художньої самодіяльності.

Новорічне свято – це довгоочікувана казка для усієї малечі та дорослих. Діточки з нетерпінням чекають приходу червононосого Діда Мороза та тендітної красуні Снігуроньки.

Діти ретельно готувалися до свята і викликали захват в глядачів. Новорічна казка, сценки та пісні  подарували феєричний настрій усім присутнім, ведучі та  інші учасники гуртків вітали З Новим роком всіх присутніх. Цього дня діти отримали не тільки заряд веселого настрою, який передали гостям, але і солодкі подарунки від Діда Мороза та Снігурки. Гостем Новорічного свята був Василь Федоришин.

На завершення концерту до глядачів звернулись із привітаннями директор НД та сільський голова Дацків Віктор Володимирович. Громада села привітали один одного з Новорічними святами і заспівали разом «Многая літа».

Концерт відбувся за підтримки сільського голови Дацківа В. В., за що йому щиро подяка.


Версія для друку
Інші публікації розділу Святкуємо разом

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  