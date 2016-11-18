Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





30 грудня в залі Народного дому с. Вербляни відбулось Новорічне свято, яке підготувала директор НД Кушинська О.В. з учасниками гуртків художньої самодіяльності.

Новорічне свято – це довгоочікувана казка для усієї малечі та дорослих. Діточки з нетерпінням чекають приходу червононосого Діда Мороза та тендітної красуні Снігуроньки.

Діти ретельно готувалися до свята і викликали захват в глядачів. Новорічна казка, сценки та пісні подарували феєричний настрій усім присутнім, ведучі та інші учасники гуртків вітали З Новим роком всіх присутніх. Цього дня діти отримали не тільки заряд веселого настрою, який передали гостям, але і солодкі подарунки від Діда Мороза та Снігурки. Гостем Новорічного свята був Василь Федоришин.

На завершення концерту до глядачів звернулись із привітаннями директор НД та сільський голова Дацків Віктор Володимирович. Громада села привітали один одного з Новорічними святами і заспівали разом «Многая літа».

Концерт відбувся за підтримки сільського голови Дацківа В. В., за що йому щиро подяка.