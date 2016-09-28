Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Шановні краяни, дорогі педагоги та ветерани освітянської ниви, а також бібліотечні працівники Буського району!

Щороку першої неділі жовтня ми відзначаємо День працівників освіти.

Днем учителя - так ще називають улюблене наше свято. Бо вчительство – це і мистецтво, і праця, і дуже часто - самопожертва. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності. У цей день ми з вдячністю і теплотою згадуємо школу, своїх учителів, поспішаємо привітати тих, хто віддав нам стільки любові й терпіння. Сьогодні ми завдячуємо і тим, хто навчає наших дітей, онуків. Народна мудрість гласить «Глек завжди зберігає запах того, що в нього наливали вперше». Усі ми вперше приходили до першого класу і наша подальша доля багато в чому залежала від першого Вчителя.

Тож від щирого серця вітаю з осіннім святом усіх учителів і викладачів Бущини — колишніх, теперішніх і майбутніх, усіх, хто причетний до цієї нелегкої, але шанованої професії!

Бажаю вам завжди відчувати сенс своєї діяльності, розуміти, що ваші зусилля не були марними, бачити тих, хто продовжить вашу справу, адже, передаючи свої знання, свій досвід іншим, людина ніби віддає частинку себе, своєї душі.

Нехай ваша праця приносить вам ще більше радості, натхнення і творчих здобутків!

Бібліотеки - один з інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть доводить свою ефективність в процесах збереження, накопичення і передачі людських пізнань.

Одним з таких є книга, що дає дюдям мудрість, натхнення, знання, дає можливість осягнути незвідане та надає допомогу, а завітавши на сайт ЗНО англійська мова зможете знайти те що необхідно кожному від дітей до дорослих та людей похилого віку.

Віддаючи данину поваги бібліотечному руху в незалежній Україні, 14-го травня 1998-го року Президентом України було підписано Указ № 471/98 про святкування Всеукраїнського Дня бібліотек, який щорічно відзначаємо 30-го вересня.

У цей день я приєднуюся до привітань на адресу всіх працівників цього безцінного осередка, з віками накопиченого, нашого людського досвіду і знань.

Бажаю Вам усіх благ, уваги читачів і справжніх шанувальників!