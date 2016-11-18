Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
У Палаці мистецтв відкрили благодійну виставку "Для бійців від митців"
У вівторок, 13 грудня, у Львівському Палаці мистецтв відбулось відкриття благодійної виставки "Для бійців від митців". Усі запропоновані на експозиції художні твори можна буде придбати, а виручені кошти підуть на закупівлю тактичного обладнання, зокрема тепловізора та підзорної труби для воїнів АТО
Майже 7 млрд гривень отримали місцеві бюджети Львівщини
У листопаді місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 763 млн грн, що на 310 млн грн або на 62,8% більше від фактичних надходжень за відповідний період минулого року


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Святкуємо разом
Святкуємо разом

Сьогодні у Львові вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Нравится
Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У середу, 14 грудня, біля пам’ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля" за участі керівництва області та представників громадських організацій Львівщини відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

У рамках заходів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин та представники громадськості поклали квіти до пам’ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля".

"Не лише у квітневий день 26 числа, а й 14 грудня вже стало традицією вшановувати пам’ять тих, хто пожертвував собою, захищаючи від атомного лиха життя інших. Хочу також висловити щирі слова подяки ліквідаторам, які сьогодні з нами, за мужність і героїзм, - зазначив Олег Синютка. - Через 30 років ми нарешті маємо захисну арку, яка накрила саркофаг над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Весь світ об’єднався, аби разом з Україною вберегти людство від радіоактивних речовин. Чорнобильська трагедія залишилась в історії, а наше завдання сьогодні – пам’ятати і шанувати героїв-ліквідаторів. Вони не шкодували себе, рятуючи від атомного лиха не лише Україну, а й увесь світ. Так само, як ми завдячуємо нашим новітнім героям, які обороняють Україну на сході, ми повинні пам’ятати і про жертовний подвиг ліквідаторів Чорнобильської катастрофи".

У пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха, священики відслужили чин панахиди.
Нагадуємо, що саме 14 грудня офіційно завершилось будівництво саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.


Версія для друку
Інші публікації розділу Святкуємо разом

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  Ученики школ Бущины поздравили своих наставников