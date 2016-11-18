Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У середу, 14 грудня, біля пам’ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля" за участі керівництва області та представників громадських організацій Львівщини відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

У рамках заходів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин та представники громадськості поклали квіти до пам’ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля".

"Не лише у квітневий день 26 числа, а й 14 грудня вже стало традицією вшановувати пам’ять тих, хто пожертвував собою, захищаючи від атомного лиха життя інших. Хочу також висловити щирі слова подяки ліквідаторам, які сьогодні з нами, за мужність і героїзм, - зазначив Олег Синютка. - Через 30 років ми нарешті маємо захисну арку, яка накрила саркофаг над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Весь світ об’єднався, аби разом з Україною вберегти людство від радіоактивних речовин. Чорнобильська трагедія залишилась в історії, а наше завдання сьогодні – пам’ятати і шанувати героїв-ліквідаторів. Вони не шкодували себе, рятуючи від атомного лиха не лише Україну, а й увесь світ. Так само, як ми завдячуємо нашим новітнім героям, які обороняють Україну на сході, ми повинні пам’ятати і про жертовний подвиг ліквідаторів Чорнобильської катастрофи".

У пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха, священики відслужили чин панахиди.

Нагадуємо, що саме 14 грудня офіційно завершилось будівництво саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.