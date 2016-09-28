Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Соколівська ЗОШ. Поміж багатьох свят у календарі, день, коли настрій усієї країни особливо піднесений і радісний. У перший тиждень жовтня країна урочисто відзначає День працівників освіти, день коли навчальні заклади майорать осінніми квітами і розквітають посмішками вихованців та педагогів. Відбулося таке свято і в НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. В. Кальби» Буського району. В актовому класі зібралася вся «шкільна родина», а учні 5,6,11 класів підготували чудові концертні номери і привітання. Зі сцени лунали пісні у виконанні Зробка Остапа (8 кл.), Гайвась Софії (6 кл.), Леськів Орисі (5 кл.), Кошіль Христини (2 кл.), Кошіль Соломії ( 1 кл.).

Утішківська ЗОШ. 30 вересня в стінах нашої рідної школи відбулося чудове свято, присвячене найкращим педагогам – вчителям Утішківської школи І-ІІст. З самого ранку учні привітали своїх наставників найтеплішими словами вдячності і подарували їм квіти. Самі ж учні взялися виконувати місію педагога, організувавши день самоврядування. Кожен із старшокласників старався проявити всі свої здібності, зайнявши почесне місце вчителя. Майбутні випускники разом з класним керівником Гулкою О.М. організували для вчителів прекрасний концерт «Подяка вчителю», який нікого не залишив байдужим. Діти показали неабиякий талант, розкрили свою душу, а вчителі від душі посміялися, дехто навіть сльозу проронив.

Ти - учитель,

Ти - сіяч недремний

І невтомний мудрий садівник.

Знаєш ти предивні таємниці,

Розум твій розпалює вогонь.

Лікар ти, котрий лікує душі

І до сонця повертає всіх,

Капітан - у морі, а на суші -

Ти наставник юних, молодих.

Ти - коваль, поет і будівничий,

Добротворець і дозорець ти.

До дітей тебе веде і кличе,

Світлий образ нашої мети.

І в день такий урочистий, святковий

Дозвольте Вашу працю вшанувать.

І квіти всі, принесені сьогодні,

Від всього серця Вам подарувать.



Подяка вчителю музики Бекар О.М., яка надала неабияку допомогу дітям в підготовці до свята. І самим учням за їхню старанність, артистизм та відповідальність, з якою вони віднеслися до підготовки заходу.